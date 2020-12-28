За сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса и минимум смертей за две недели

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 787. Общее количество инфицированных достигло 3 078 035, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО (0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Алтай, Еврейской АО (0,6%).
Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 480. Всего уже выздоровели 2 471 309 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 80,3% от общего числа заразившихся. Продолжает лечение 551 461 человек.
Число летальных исходов за сутки возросло на 487 против 552 днем ранее, это минимум выявленных случаев с 14 декабря. Всего от инфекции умерли 55 265 пациентов.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6253 (76)
Санкт-Петербург - 3748 (75)
Московская область - 1606 (19)
Нижегородская область - 502 (17)
Свердловская область - 404 (16)
Псковская область - 396
Ростовская область - 390 (3)
Воронежская область - 387 (22)
Архангельская область - 374
Республика Карелия - 368
Вологодская область - 361 (4)
Республика Крым - 343 (8)
Хабаровский край - 340
Пермский край - 330 (12)
Красноярский край - 327 (13)
Челябинская область - 311 (9)
Самарская область - 310 (13)
Республика Коми - 286 (5)
Ульяновская область - 281
Волгоградская область - 274 (6)
Саратовская область - 272 (5)
Мурманская область - 271 (3)
Иркутская область - 265 (12)
Кировская область - 248 (1)
Омская область - 247 (7)
Забайкальский край - 247 (6)
Ставропольский край - 245 (5)
Приморский край - 240 (5)
Тверская область - 237
Ленинградская область - 232 (15)
Ханты-Мансийский автономный округ - 221 (4)
Алтайский край - 214 (14)
Удмуртская Республика - 218 (2)
Калининградская область - 215
Новгородская область - 211
Тульская область - 209 (10)
Брянская область - 199
Пензенская область - 197 (3)
Республика Бурятия - 196 (6)
Республика Саха (Якутия) - 190 (3)
Ярославская область - 193 (3)
Ивановская область - 186 (5)
Курская область - 182 (3)
Краснодарский край - 181 (12)
Томская область - 181
Белгородская область - 180 (2)
Владимирская область - 178 (8)
Орловская область - 178
Астраханская область - 177 (4)
Оренбургская область - 176 (5)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 175 (3)
Республика Хакасия - 174 (1)
Калужская область - 168
Республика Башкортостан - 167 (2)
Смоленская область - 165 (1)
Липецкая область - 160 (4)
Тамбовская область - 158 (3)
Республика Дагестан - 157 (1)
Тюменская область - 157
Новосибирская область - 155 (8)
Кемеровская область - 144 (1)
Сахалинская область - 142
Рязанская область - 141
Чеченская Республика - 138 (1)
Амурская область - 135
Костромская область - 117 (1)
Республика Чувашия - 112 (10)
Республика Татарстан - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 104 (2)
Курганская область - 103
Республика Калмыкия - 102 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 91
Республика Адыгея - 91
Республика Северная Осетия-Алания - 89
Республика Мордовия - 88 (2)
Республика Ингушетия - 85 (2)
Севастополь - 81
Камчатский край - 77
Республика Алтай - 63
Республика Тыва - 57
Республика Марий Эл - 51 (2)
Магаданская область - 38
Еврейская автономная область - 17 (1)
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 0