За сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса и минимум смертей за две недели

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 787. Общее количество инфицированных достигло 3 078 035, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО (0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Алтай, Еврейской АО (0,6%).

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 480. Всего уже выздоровели 2 471 309 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 80,3% от общего числа заразившихся. Продолжает лечение 551 461 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 487 против 552 днем ранее, это минимум выявленных случаев с 14 декабря. Всего от инфекции умерли 55 265 пациентов.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6253 (76)

Санкт-Петербург - 3748 (75)

Московская область - 1606 (19)

Нижегородская область - 502 (17)

Свердловская область - 404 (16)

Псковская область - 396

Ростовская область - 390 (3)

Воронежская область - 387 (22)

Архангельская область - 374

Республика Карелия - 368

Вологодская область - 361 (4)

Республика Крым - 343 (8)

Хабаровский край - 340

Пермский край - 330 (12)

Красноярский край - 327 (13)

Челябинская область - 311 (9)

Самарская область - 310 (13)

Республика Коми - 286 (5)

Ульяновская область - 281

Волгоградская область - 274 (6)

Саратовская область - 272 (5)

Мурманская область - 271 (3)

Иркутская область - 265 (12)

Кировская область - 248 (1)

Омская область - 247 (7)

Забайкальский край - 247 (6)

Ставропольский край - 245 (5)

Приморский край - 240 (5)

Тверская область - 237

Ленинградская область - 232 (15)

Ханты-Мансийский автономный округ - 221 (4)

Алтайский край - 214 (14)

Удмуртская Республика - 218 (2)

Калининградская область - 215

Новгородская область - 211

Тульская область - 209 (10)

Брянская область - 199

Пензенская область - 197 (3)

Республика Бурятия - 196 (6)

Республика Саха (Якутия) - 190 (3)

Ярославская область - 193 (3)

Ивановская область - 186 (5)

Курская область - 182 (3)

Краснодарский край - 181 (12)

Томская область - 181

Белгородская область - 180 (2)

Владимирская область - 178 (8)

Орловская область - 178

Астраханская область - 177 (4)

Оренбургская область - 176 (5)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 175 (3)

Республика Хакасия - 174 (1)

Калужская область - 168

Республика Башкортостан - 167 (2)

Смоленская область - 165 (1)

Липецкая область - 160 (4)

Тамбовская область - 158 (3)

Республика Дагестан - 157 (1)

Тюменская область - 157

Новосибирская область - 155 (8)

Кемеровская область - 144 (1)

Сахалинская область - 142

Рязанская область - 141

Чеченская Республика - 138 (1)

Амурская область - 135

Костромская область - 117 (1)

Республика Чувашия - 112 (10)

Республика Татарстан - 105

Кабардино-Балкарская Республика - 104 (2)

Курганская область - 103

Республика Калмыкия - 102 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 91

Республика Адыгея - 91

Республика Северная Осетия-Алания - 89

Республика Мордовия - 88 (2)

Республика Ингушетия - 85 (2)

Севастополь - 81

Камчатский край - 77

Республика Алтай - 63

Республика Тыва - 57

Республика Марий Эл - 51 (2)

Магаданская область - 38

Еврейская автономная область - 17 (1)

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 0

