Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) расценивает неявку к ним условно осужденного лидера оппозиции Алексея Навального как намеренное уклонение от обязательного контроля. Сообщение об этом размещено в понедельник на сайте ведомства.

Ведомство напоминает, что в медицинском журнале The Lancet 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite, собранных по результатам лечения Навального. Исходя из публикации, на которую ссылается ФСИН, Навальный после отравления химоружием семейства "Новичок" был выписан из клиники 20 сентября. А к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни", подчеркивает российское пенитенциарное ведомство.

Таким образом, считают во ФСИН, "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". "В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ", - напомнили в управлении ФСИН.

Там отметили, что в случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции, "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных)". Статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

В пресс-релизе сообщается, что 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки также направлена его адвокату и пресс-секретарю.

В свою очередь, адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала N 15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.

Сам Алексей Навальный расценил пресс-релиз ФСИН как долгожданное признание российскими властями факта его отравления боевым ядом. "ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в "Ланцете" требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен "Новичком". Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?" - написал оппозиционер в микроблоге Twitter.

По мнению пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, пресс-релиз ФСИН свидетельствует о том, что Кремль меняет тактику. "То есть сначала Навального пытаются отравить, а когда не получается, решают посадить. Вспомнили про испытательный срок по делу Ив Роше и в последний день решили изменить его на реальный", - написала она в Twitter. Дело в том, что 30 декабря истекает испытательный срок Навального по уголовному делу "Ив Роше". Таким образом, если он не явится во ФСИН 29 декабря, силовики будут ходатайствовать о замене ему условного срока на реальный.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Суд и следствие пришли к выводу, что братья похитили 26,8 млн рублей у косметической компании Ives Rocher и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка"). Судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 года колонии общего режима.

Сам Алексей Навальный в ходе суда подал заявление в СК РФ о совершении следователем Романом Нестеровым преступлений, предусмотренных статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), 292 (служебный подлог) 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу), 307 (заведомо ложные показания в суде) УК РФ.

По утверждению Навального, в седьмом томе уголовного дела, где содержится записка представителя Yves Rocher об отсутствии ущерба компании, сократилось количество листов, изменилась их нумерация и было исправлено содержание. На одном из листов Навальный обнаружил следы белой канцелярской замазки. Как утверждал оппозиционер, исправления в материалы дела были внесены после того, как обвиняемые ознакомились с этими материалами. Суд все эти доводы защиты не принял во внимание.

В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

ФСИН также неоднократно обращалась в суд с просьбами о замене Навальному условного лишения свободы на реальное, но безуспешно.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении Навальных ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу в отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный впал в кому на борту самолета и был госпитализирован 20 августа в Омске. Спустя два дня соратники и родственники оппозиционера добились его транспортировки в берлинскую клинику, где он проходил дальнейшее лечение. Эксперты нескольких зарубежных лабораторий установили, что оппозиционер был отравлен боевым веществом семейства "Новичок", в неоднократном использовании которого подозреваются российские спецслужбы. Сам Навальный уверен, что его пытались убить сотрудники ФСБ по приказу Владимира Путина. Оппозиционер даже позвонил одному из предполагаемых отравителей Константину Кудрявцеву и тот признался в разговоре, что уничтожал улики после покушения, оставшиеся на нижнем белье Навального.

После этого российские власти все-таки возбудили уголовное дело, но не в связи с отравлением Навального, а в связи с попыткой юриста ФБК Любови Соболь также выйти на контакт с Константином Кудрявцевым.

В Кремле сам факт отравления Навального отрицают уже больше четырех месяцев. При этом чиновники и медицинские функционеры выдвигали встречные версии о том, что оппозиционер якобы истязал себя голоданием в попытках похудеть, что у него были панкреатит или диабет и в целом подорванное здоровье.