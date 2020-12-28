Родители заявили о беспрецедентном отставании школьников по программе из-за удаленки

Moscow-Live / Будишевский Николай Руководство школ с родителями не согласилось. Почти половина опрошенных директоров (47%) заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы

АГН Москва / Денис Гришкин

Более половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе, говорится в исследовании группы сервисов "Актион Образование", на данные которого ссылается РБК. В опросе участвовали более около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 российских регионов.

Руководство школ с родителями не согласилось. Почти половина опрошенных директоров (47%) заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы. Среди участвовавших в исследовании родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.

На вопрос, в чем причина отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% респондентов среди руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно. С этим согласны лишь 11% опрошенных родителей. Большинство респондентов (54%) считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. Каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).

Осенью, по данным опроса, большинство школ (72%) не уходили на дистанционное обучение, несмотря на вторую волну пандемии коронавируса. На карантин отправлялись в основном учебные заведения в мегаполисах. В 20,4% школ на удаленку переводили только классы, в которых кто-то заразился коронавирусом. Полностью на карантин закрывались около 7% заведений. Половина опрошенных родителей (51%) также сообщили, что дети продолжали ходить в школу. Другая часть отметила, что школьники все же перешли на удаленку всем учебным заведением или классом.

Весной школьников переводили на удаленку из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Тогда эксперты отметили у большинства учащихся (83,8%) неблагополучные психические реакции в условиях самоизоляции - депрессивные состояния, фобии, синдром головных болей и нарушения сна. 32,5% школьников удавалось сохранять ровное и положительное настроение, но 13,1% испытывали подавленность, а для 44,2% была характерна неоднократная смена настроения в течение дня.

Подростки отрицательно восприняли режим самоизоляции: 36,7% отнеслись к нему негативно, 21,2% назвали его невыносимым. Нравилась самоизоляция лишь 16,8% опрошенных. Из-за самоизоляции школьники стали меньше гулять (68,3%), снизилась их физическая активность (55,2%). Напротив, увеличилось время на выполнение домашних заданий (59,7%), на занятия с компьютером или другим гаджетом (46,7%), на общение в соцсетях (35,4%).

В конце сентября в России вновь начался рост заболеваемости. В связи с этим осенние каникулы в Москве продлили на две недели, а с 19 октября учащихся 6-11-х классов перевели на удаленку, которую затем несколько раз продлевали. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, школьники будут обучаться дистанционно вплоть до конца второй четверти 30 декабря.