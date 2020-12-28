Конституционный суд России признал законным постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, накладывающее ограничения в передвижении в связи с режимом повышенной готовности на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Конституционный суд подчеркнул, что действия властей призваны обеспечить справедливый баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на свободу передвижения - с другой. Примененное ограничение свободы передвижения было обусловлено объективной необходимостью оперативного реагирования на "беспрецедентную угрозу" распространения коронавируса. Кроме того, решение "преследовало конституционно закрепленные цели защиты жизни и здоровья всех лиц", прежде всего самих россиян, которые оказались во временной изоляции.

Отмечается, что режим подразумевал "разумные исключения" из общего запрета покидать дома: так, сохранялась возможность выйти из дома, чтобы экстренно получить медицинскую помощь, поехать на работу (если деятельность организации не была приостановлена по предписаниям властей), пойти в ближайший магазин. "Эти исключения не содержат в себе признаков социальной и иной дискриминации и основаны на рациональном понимании объективных жизненных потребностей граждан и общества, что также свидетельствует об их конституционно-правовой допустимости", - указывается в постановлении.

КС проверял постановление Воробьева по запросу Протвинского городского суда Московской области. Поводом для этого стал протокол об административном правонарушении, составленный 24 апреля 2020 года в отношении гражданина, который в этот же день в нарушение запрета покинул место проживания и находился в общественном месте города Протвино. Как пишут "Новые известия", судья приостановил рассмотрение дела и обратился с запросом в Конституционный суд о проверке конституционности такого постановления главы региона. По мнению заявителя, постановление было осуществлено с превышением полномочий, поскольку ограничило право граждан на свободу передвижения. Но в Конституционном суде пришли к выводу, что ограничение свободы передвижения носило исключительный и временный характер, и было предпринято в целях защиты жизни и здоровья граждан.

При этом Конституционный суд отметил, что прописанные в документах исключения из общего запрета покидать места проживания не могут рассматриваться как исчерпывающие, а в случаях рассмотрения административных дел правоприменительные органы не должны ограничиваться формальной констатацией нарушения правил передвижения. Им нужно учитывать и уважительные обстоятельства, ставшие причиной проступка.

Ограничительные меры были введены в Подмосковье в марте в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Власти рекомендовали ограничить передвижение по улицам, не посещать общественные места и работать дистанционно. Подмосковье является третьим после Москвы и Санкт-Петербурга регионом России по числу заразившихся. Их общее количество составляет 150 688. Выздоровело 107 962 пациента, 2832 человека скончались.