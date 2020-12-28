У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно "Онега". Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, спасены два человека, проводятся поиски 17 остальных

Архив NEWSru.com "Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления - обледенение", - сказали в МЧС. На месте работает судно "Войково". Дополнительно к месту ЧП следуют еще три корабля

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У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно "Онега". Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, спасены два человека, проводятся поиски 17 остальных.

"В 07:30 поступила информация об затоплении судна "Онега" N МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены 2 человека", - цитирует ТАСС сообщение МЧС.

"Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления - обледенение", - сказали в МЧС. На месте работает судно "Войково". Дополнительно к месту ЧП следуют еще три корабля. По факту инцидента начата прокурорская проверка, пишет "Говорит Москва".

Как пишет Telegram-канал Life Shot, судно накрыла волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Прибывшее к месту ЧП судно "Войково" обнаружило двух выживших моряков в гидрокостюмах, которые держали за руки своего погибшего товарища. Когда рыбаков начали поднимать на борт, тело унесло в море.

Сейчас в районе, где затонул траулер "Онега", наблюдаются волны в районе двух-трех метров. На поверхности воды экипаж "Войково" заметил оставшийся мусор с судна и бочку. Прибытие других кораблей для поисковых работ ожидается около полудня.