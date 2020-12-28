У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно "Онега"

Главное управление МЧС России по Архангельской области

Первый замначальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин заявил "Интерфаксу", что шансы найти моряков с затонувшего судна "Онега" пока есть, спасательная операция продолжается.

"Сейчас задача - найти людей. Минимум сутки проводится работа, а затем принимается решение либо о продолжении, либо о приостановлении, либо о прекращении [операции]. Продолжительность и целесообразность поисково-спасательных работ определит руководитель", - сказал Бахтин.

Он добавил, что к месту крушения прибыли еще четыре судна рыболовецкого колхоза имени Калинина, которые будут осуществлять поиски моряков. "Пока сил и средств достаточно", - отметил Бахтин, отметив, что операция осложняется погодными условиями. Он также не подтвердил информацию о найденном погибшем члене экипажа, назвав ее ошибочной, и сообщил о версиях инцидента.

"Сначала была версия обледенения. Но более вероятно опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовецкого трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и пошло ко дну. Эта версия пока наиболее вероятная", - сказал Бахтин. Он отметил, что окончательную причину назовут по результатам расследования.

Как заявила "Пятому каналу" исполняющая обязанности старшего помощника руководителя северо-западного СУ на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Кристина Лобанова, причиной крушения могла стать ошибка капитана судна Александра Баранова. По некоторым данным, он выбрал неверный курс, и траулер ударился о скалистый грунт береговой линии. По другой информации, причиной катастрофы стал сильный шторм, из-за которого судно стало практически неуправляемым.

Премьер-министр Михаил Мишустин передал слова соболезнования родным и близким погибших при крушении судна и поручил вице-премьеру Виктории Абраменко взять на контроль оказание помощи семьям погибших. В ее пресс-службе РБК сообщили, что по поручению Абраменко был создан штаб для расследования причин трагедии. Его возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. Также в штаб вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей, территориальные органы Росрыболовства, а также Росморречфлот, Морспасслужба и другие. Штаб проведет соответствующее расследование и изучит обоснования для выхода судна в море с учетом метеорологических условий, а также исправность судна. Кроме того, семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка.

Кроме того, в Мурманской области решается вопрос об объявлении траура по экипажу траулера "Онега", сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Дату еще не определили. Решение будет принято сегодня", - сказал собеседник агентства. В связи с происшествием в акватории Баренцева моря на базе телефона доверия ГУ МЧС России по Мурманской области открыта "горячая линия": 8 (8152) 39-99-99. По телефону "горячей линии" родственники и близкие рыбаков, находившихся на борту, могут уточнить необходимую информацию и получить психологическую помощь.

Рыбопромысловое судно принадлежит частной компании "Колхоз имени Калинина". Мурманская прокуратура проводит проверку по соблюдению требований законодательства по безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Бывший капитан затонувшего в Баренцевом море траулера, который проработал на "Онеге" несколько лет, уверяет, что работодатель добросовестно подходил к выполнению своих обязанностей. В команде были опытные матросы, а само судно было исправным.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, судно накрыла волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Прибывшее к месту ЧП судно "Войково" обнаружило двух выживших моряков в гидрокостюмах, которые держали за руки своего погибшего товарища. Когда рыбаков начали поднимать на борт, тело унесло в море. Спасенные рыбаки рассказали, что катастрофа произошла стремительно, и экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.