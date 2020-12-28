Министерство юстиции включило пять человек в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента"

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Лев Пономарев

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Министерство юстиции включило пять человек в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Об этом сообщается на сайте Минюста.

В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, фем-активистка и участница акции "вульва-балет" в поддержку художницы Юлии Цветковой Дарья Апахончич, журналистка "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" Людмила Савицкая, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин и Сергей Маркелов (возможно, речь идет о журналисте и лауреате "Редколлегии" Сергее Маркелове, пишет "Медиазона"). Минюст не уточняет, почему включил именно их в реестр.

Ранее в реестр попали 12 СМИ: "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Татаро-башкирская служба радио Свобода", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT.

Сейчас "иностранным агентом" могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.

79-летний правозащитник Лев Пономарев предложит всем участникам реестра Минюста объединиться. "Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-иноагентов. Первое, что приходит в голову - защищать свои права коллективно", - сказал он "Интерфаксу".

Новую организацию он предложит назвать "Иноагенты - за права человека".

Лев Пономарев недоумевает, что ему теперь нужно делать, поскольку все-таки он правозащитник и не относится к СМИ: "Мне не понятно, надо с юристами поговорить. Наверно, теперь и когда на улицу буду выходить, надо плакат на себя вешать, проконсультируюсь, что там написать".

"Думаю, есть другие блогеры, которые намного активнее комментируют ситуацию в стране. Я не получаю зарплату как журналист, иногда пишу на "Эхе Москвы" бесплатно. Видимо, должен буду получить статус индивидуального предпринимателя, если нужно новое юрлицо открывать - хотя в бизнесе никогда не был", - сказал он.

Лев Пономарев руководил одной из старейших правозащитных организаций в России - движением "За права человека". Она дважды признавалась иностранным агентом, а в ноябре 2019 года Верховный суд России ее ликвидировал по требованию Минюста за нарушения в документах.

Президент Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, по которому иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.