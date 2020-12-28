Октябрьский суд Петербурга приговорил местного жителя Аркадия Збуржинского, распылившего газ в окно прокуратуры, к году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства условно с полугодовым испытательным сроком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как установил суд, утром 5 июля 2019 года Збуржинский "беспричинно и умышленно распылил неизвестный газ" в открытое окно кабинета прокуратуры Петербурга, где находились сотрудники ведомства.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, установленные на здании прокуратуры на Почтамтской улице, дом N 6, корпус 9.

Збуржинского обвинили в хулиганстве. Свою вину он частично признал, сообщив, что распылил безопасный дезодорант. Однако добавил, что "всю кровь вы из меня выпили".