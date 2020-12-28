Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек

Спасти рядового Шамсутдинова- Change World / Facebook 5 октября 2019 года в поселке Горном в Забайкалье военнослужащий-срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов (войсковая часть N 54160) Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 сослуживцев

ИА "Чита.Ру"

Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек, сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Да, виновен. Единодушно", - сказал старшина присяжных, уточнив, что виновный заслуживает снисхождения. Согласно статье 65 УК РФ, срок или размер наказания лицу, признанному виновным, но заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Пожизненное же заключение, грозившее Шамсутдинову, применено к нему не будет.

"Максимальный срок - 2/3 от 20 лет, то есть 13 лет 4 месяца. При этом судья не может учитывать обстоятельства, отягчающие наказание, но обязан учесть смягчающие обстоятельства при их наличии, так что срок может быть еще меньше", - прокомментировал ситуацию правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Напомним, 25 октября 2019 года в поселке Горном в Забайкалье военнослужащий-срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов (войсковая часть N 54160) Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 сослуживцев. Он был призван из Тюменской области летом 2019-го. В результате стрельбы погибли старший лейтенант Пьянков, капитан Евсеев, сержант контрактной службы Роман Ковалев, ефрейтор Андреев, рядовые Богомолов, Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое военнослужащих, рядовые Графов и Шпак, получили ранения.

Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве общеопасным способом (пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на жизни двух человек (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ). Гособвинение попросило суд признать срочника виновным по всем пунктам обвинения и "не проявлять к нему снисхождения", что грозило ему санкциями вплоть до пожизненного заключения. Защита же настаивала на обратном, утверждая, что Шамсутдинов совершил преступление в состоянии сильного аффекта, вызванного систематическими издевательствами, побоями и лишением сна на протяжении трех суток.

По версии Минобороны, у солдата произошел нервный срыв из-за "личных обстоятельств". Комиссия ведомства установила, что имел место "межличностный конфликт", а Шамсутдинов был "психологически несовместим" с одним из находившихся в составе караула офицеров. Факты физического насилия в отношении солдата комиссия не подтвердила.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ранее он приказывал направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания (более трех суток) служащих по контракту, а не солдат срочной службы. Но его приказ был грубо нарушен, что и привело к такому "вопиющему преступлению".

Следствие проверяло несколько версий случившегося, в том числе и ту, что убийство произошло из-за ксенофобии: якобы сослуживцы издевались над Шамсутдиновым из-за его национальности. По словам одного из бывших солдат-срочников, служившего в той же части, там процветала дедовщина. В декабре прошлого года Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

В январе также было обнародовано открытое письмо Шамсутдинова, в котором он объяснил свои действия и принес соболезнования семьям погибших. "Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", - говорилось в письме.

По словам солдата, он не скрывался от призыва и в дальнейшем "хотел связать свою жизнь" с армией. "Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался, - написал Шамсутдинов. - Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь".

Ранее Шамсутдинов рассказал отцу, что в его части царили "тюремные порядки", а новобранцев подвергали унизительному обряду, сопряженному с сексуальным насилием. В тот день офицеры обещали "опустить" рядового. "Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула - все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - говорил Рамиль. По его словам, "эту часть, этот гадюшник, давно надо было разогнать".

Отец солдата Салимжан Шамсутдинов считает, что толкнуть его на преступление могла только дедовщина. "Что могло? Дедовщина только. Это бесконтрольность со стороны офицеров. Закрывали глаза на все происходящее, унижения, оскорбления. Он у меня был терпеливый, до такой степени терпеливый, неконфликтный, все выдерживал. Если его обижают, издеваются, он терпел, в конфликт не вступал. Так его довести, чтобы он восемь человек расстрелял, - это уму непостижимо!" - пояснил Салимжан Шамсутдинов.