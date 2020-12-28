Рамзан Кадыров на месте нападения террористов на сотрудников ППС в Грозном

Глава и Правительство Чеченской Республики Погибший во время вооруженного нападения в Грозном младший сержант полиции Магомед Джабраилов

МВД по Чеченской Республике

В центре Грозного в результате поножовщины и стрельбы пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС. По данным Baza, погиб один полицейский, еще один ранен. Власти назвали произошедшее терактом.

Нападение произошло на проспекте Путина. "В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного, погиб полицейский, - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. - Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов, его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет".

Кадыров сообщил, что личности бандитов установлены. "Это два брата - уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен", - уточнил глава Чечни. Он также выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего полицейского.

Рамзан Кадыров побывал на месте происшествия.

Издание Baza пишет, что раненый страж порядка госпитализирован в тяжелом состоянии.

В середине декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате успешно проведенной контртеррористической операции в Ачхой-Мартановском районе был убит боевик Казбек Байдулаев, отмечает радио "Свобода". По данным "Коммерсанта", он входил в группировку объявлявшего себя приверженцем "Имарата Кавказ" (запрещенной в России террористической организации) Аслана Бютукаева. При этом о его гибели ранее уже сообщалось.

17 декабря в Курчалоевском районе Чечни были убиты два человека. Сообщалось, что они напали на пост ДПС и "были уничтожены ответным огнем". О пострадавших сотрудниках правоохранительных органов тогда не говорилось.