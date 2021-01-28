Российские ученые к сегодняшнему дню обнаружили почти 1500 мутаций коронавируса на территории страны. Однако все эти изменения нейтральные, успокоила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день наши ученые обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, больше 1400 мутаций, почти 1500, но все изменения, которые мы видим в нашей стране, они являются нейтральными, эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении "вирус и человеческий организм", - сказала Попова в эфире https://www.1tv.ru/ "Первого канала".

На сегодня самыми опасными мутациями коронавируса SARS-CoV-2 признаны британский штамм, южноафриканский штамм и бразильский штамм. Все они легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

Вариант коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности, подтвердил Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании. Но хотя этот вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или тяжести протекания болезни.

Южноафриканский штамм 501.V2 впервые был выявлен в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

Бразильский штамм, отличающийся от первоначального вируса мутациями в 38 из 180 геномов, появился еще в июле прошлого года, после чего его следы обнаруживали в десятках городах Бразилии. Он также Специалисты считают, что эта мутация не представляет повышенной опасности для людей.

Как отмечают специалисты, мутации коронавируса происходят постоянно, один штамм сменяет другой. Единственная опасность, которая может грозить человечеству, - если вирус изменится настолько, что его перестанет узнавать иммунитет, выработанный к другим штаммам. Однако пока такого не произошло.

Мало того, американские ученые, исследовавшие основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19, обнаружили, что некоторые люди вообще не подвержены новой коронавирусной инфекции, хотя ни разу не болели и не были вакцинированы.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память. На этом основана стратегия вакцинации. Но зачастую Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 имеет место у людей, которые ранее не встречались с этим вирусом.

Возможно, наличие у этих людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде "обычной простуды". Т-клетки, реагирующие на белки SARS-CoV-2, были выявлены и у лиц, ранее инфицированных вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV. Точно так же антитела IgG от пациентов с COVID-19 сильно реагируют на белки обычных простудных коронавирусов.

Поэтому, по мнению ученых, иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано почти 102 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,2 миллиона заболевших умерли.