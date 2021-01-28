Число задержанных на массовых акциях протеста 23 января перевалило за 4000

Фото: Савва Приходько

Число задержанных участников беспрецедентно массовой акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей в 110 городах России 23 января, выросло до 4002 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

По данным издания, больше всего задержанных - 1 546 человек - в Москве. В Санкт-Петербурге задержали 572 участников протестов, в Казани - 171. В числе задержанных были несовершеннолетние и журналисты, освещавшие акции. Многих задержанных оставили на ночь в ОВД.

В Москве задержанными уже полностью заполнены спецприемники N1 и N2, поэтому часть арестованных разместили в отделах полиции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в автобусе-автозаке, где они спали без возможности выйти в туалет и получить питание.

В состоявшейся акции протеста 23 января приняли участие до 300 тысяч человек. На 31 января соратники Навального назначили новые акции. "31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал в Twitter руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, против которого Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). СК утверждает, что в ходе расследования "установлены видеозаписи", на которых Волков "обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".

Московская полиция уже предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января. Там добавили, что будут реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

Сегодня же стало известно, что Московский областной суд признал законным решение Химкинского суда о заключении Алексея Навального под стражу на 30 суток после задержания в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии в Россию. Политик останется в СИЗО "Матросская тишина". На вынесение решения судье понадобилось не более пяти минут. 2 февраля суд рассмотрит вопрос об изменении Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".