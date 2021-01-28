В ближайшие выходные в Москве будут закрыты многие оружейные магазины, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на представителей столичных торговых сетей, специализирующихся на торговле оружием и патронами. На воскресенье, 31 января, соратники Навального назначили в городах России новую акцию протеста.

Так, в субботу и воскресенье по распоряжению правоохранительных органов будет закрыта сеть магазинов "Арсенал". "Недавно получили распоряжение о приостановке работы на этих выходных. Но в следующие работать будем", - рассказал агентству представитель сети.

Такое же предписание, по словам консультанта, получил магазин "Охотник на Сколковской". "На выходных мы закрыты, работать не будем", - сообщили в магазине.

В магазине "Артемида" заявили, что работать на выходных не будут "по техническим причинам". В субботу и воскресенье в магазине, по словам его представителя, будут проходить "технические работы".

Ранее в Telegram-канале Baza сообщалось, что по требованию Росгвардии торговля в эти выходные дни в оружейных магазинах прекращается из-за вновь намечающихся несанкционированных акций. Однако в пресс-службе Росгвардии заявили, что "никаких рекомендаций в оружейные магазины о закрытии не направлялось".

Росгвардия не направляла в оружейные магазины Москвы рекомендации закрыться из-за несогласованной акции 31 января, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

"Росгвардия никаких рекомендаций в оружейные магазины не направляла", - сказал собеседник агентства.

Беспрецедентно массовые протестные акции прошли в субботу, 23 января, 110 городах России, в них приняли участие до 300 тысяч человек. В ближайшее воскресенье сторонники Алексея Навального планируют повторить акцию протеста. Прокуратура и полиция Москвы уже предупредили об ответственности не только за организацию незаконных митингов и шествий, но и за призывы к участию в ней.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в городе Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной, - отметили в МВД. - Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности".