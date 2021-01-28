Георгий Беджамов

Пресс-служба Президента России

Тверской районный суд наложил арест на лондонский дом экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, оцениваемый в £35 млн, арест наложен в рамках уголовного дела против бывшего банкира. Об этом говорится в постановлении суда, с которым ознакомился РБК. Факт ареста подтвердил источник, знакомый с ходом дела.

ВПБ, находящийся в процедуре банкротства и подавший в Высокий суд Лондона иск к Беджамову о мошенничестве на 1,3 млрд фунтов, планирует воспользоваться решением российского суда, чтобы исключить возможность продажи этой недвижимости. Представитель Тверского суда подтвердила вынесение постановления об аресте имущества Беджамова.

Под арест попадают объекты недвижимости, расположенные на 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне. Ранее Высокий суд Лондона оценил эту недвижимость как минимум в 35 млн фунтов стерлингов. Тверской суд запретил Беджамову распоряжаться недвижимостью, продавать, дарить, сдавать в аренду или производить другие сделки с этими объектами.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и специализировался на работе с именитыми клиентами. Его крах в январе 2016 года стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб.

В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники. В банке находились деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента "Транснефти" Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, сына тогдашнего главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги, а также бывшего руководителя финансового комитета Думы Натальи Бурыкиной.

Возглавлявшая ВПБ сестра Беджамова Лариса Маркус была арестована в декабре 2015 года: суд приговорил ее к 8,5 годам колонии общего режима. Беджамов покинул страну - в марте 2016 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Беджамова задерживали в Монако, но оттуда ему разрешили выехать в Великобританию - по состоянию здоровья.

Как полагает следствие, Беджамов совместно со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывал средства со счетов клиентов без их ведома. В настоящее время решается вопрос о выдаче Беджамова в Россию. Сейчас Беджамов живет в Лондоне, его супруга Алина Золотова и двое их младших детей проживают в Монако. Активы Беджамова за рубежом находятся под запретом на отчуждение свесны 2019 года.

Но запрет английского судьи имеет оговорку, которая не запрещает банкиру "осуществлять сделки или распоряжаться своими активами в порядке обычной бизнес-деятельности". При этом при проведении сделок выплаты не должны поступать в адрес компаний, связанных с Беджамовым, экс-банкир также должен уведомлять истцов о всех сделках стоимостью более 50 тыс. фунтов

Суд также разрешил Беджамову тратить около 100 тыс. фунтов в месяц на личные расходы, аренду недвижимости и расходы на юристов. С мая по сентябрь 2019 года Беджамов потратил на личные нужды и юристов около $3,5 млн. Расходы экс-банкира финансируются из суммы в €17,4 млн (около $19 млн), которую Беджамов получил за продажу отеля Badrutt's Palace в Швейцарии. Средства находятся на счете юрфирмы Mischon de Reya, представляющей интересы экс-банкира.

"Очевидно, что при такой скорости истощения эти средства вполне могут быть израсходованы до того, как дело дойдет до рассмотрения", - говорил судья апелляционной инстанции Высокого суда еще в ноябре 2019 года. Теперь Внешпромбанк планирует обратиться в Высокий суд Лондона с просьбой признать решение российского суда, чтобы исключить возможность продажи объекта для финансирования судебных разбирательств.

По мнению юристов, признание английским судом российского решения суда маловероятно, однако истцы могут попросить Высокий суд применить дополнительные обеспечительные меры в Англии в поддержку российского процесса. При этом продажа объекта необязательно приведет к расходованию выручки, деньги будут размещены на счете Mishcon de Reya и суд решит, по каким правилам они будут расходоваться. Стоимость всего процесса для Беджамова может составить от £5-6 до £10-12 млн фунтов.