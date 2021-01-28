Сотрудники московского уголовного розыска задержали чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, который 23 января на акции протеста в Москве подрался с несколькими бойцами ОМОН Росгвардии

Грани.Ру / Twitter

Сотрудники московского уголовного розыска задержали чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, который 23 января на акции протеста в Москве подрался с несколькими бойцами ОМОН Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время его доставляют к следователю", - сказал собеседник агентства и не раскрыл других подробностей. По данным источника "Москвы 24", подозреваемого задержали в Псковской области.

Подозреваемого опознали по видеозаписи, опубликованной в интернете. На снятых кадрах группа омоновцев в защитной экипировке бьет толпу безоружных людей дубинками, пытаясь расчистить площадь. При этом собравшиеся ведут себя исключительно мирно и даже не пытаются сопротивляться. Лишь Джумаев вступил в схватку с омоновцами, и стал наносить им ответные удары.

В Псковской области задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, навалявший карателям на Пушкинской площади. pic.twitter.com/oq1T7YyHnj — Грани.Ру (@GraniTweet) January 28, 2021

Еще до задержания Джумаева к нему публично обратился депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который является советником главы Чечни Рамзана Кадырова. Он предложил Джумаеву отмежеваться от протестующих. "То, что ты сделал - это преступление, - сказал Делимханов. - Кто бы другой это сделал, но ты... Если ты их реально поддерживаешь, то тогда до конца надо стоять на своем, не скрываясь, а встав с ними рядом. Однако, если ты не поддерживаешь их, то наш глава Рамзан Ахматович обещает помочь тебе, если ты сам явишься".

По словам Делимханова, Навальный и его сторонники поддерживают "понятия и законы мужеложеские", что "недопустимо для чеченца и мусульманина".

Родные Джумаева заявили полиции, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью и на митинги не ходит.

Джумаев является пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с акцией 23 января. Власти сообщали, что столкновения сотрудников правоохранительных органов с протестующими произошли на Пушкинской площади и на Тверском бульваре. Три сотрудника Росгвардии получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

О том, сколько пострадало мирных граждан, от которых силовики "зачищали" центр города, власти не говорят. Но за медицинской помощью обратились почти 30 человек, сообщала Русская служба BBC.

Было опубликовано множество фотографий перевязанных и окровавленных людей, которым нанесли черепно-мозговые и иные травмы. Свидетельства некоторых пострадавших, в том числе в столкновениях на Пушкинской площади, в которых участвовал Джумаев, публиковала "Медиазона". Например, 24-летняя активистка Либертарианской партии России Мария Исаева получила четыре удара дубинкой на Пушкинской площади, пытаясь защитить старика от омоновцев. Медики Боткинской больницы диагностировали у нее ушибленную рану правой теменной области головы и ушиб правого лучезапястного сустава.

21-летнего студента Василия Сурова, подрабатывающего в IT-индустрии, задержали на Пушкинской и ударили головой об стенку автозака. Когда в ОВД "Зюзино" к молодому человеку приехала скорая, полицейские заставили врачей ждать около полутора часов. В ГКБ имени Пирогова у Василия диагностировали открытую рану века и окологлазничной области, ссадину брови и гематому век левого глаза.

33-летний кавист и сомелье Игорь Ранделиа при задержании на Пушкинской потерял сознание от удара по голове и пришел в себя, когда силовики били его руками и ногами. Он был доставлен в Институт Склифосовского, в медицинской справке указано: множественные ушибы лба.

23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По данным "ОВД Инфо", по всей стране задержали в связи с этими протестами 4 002 человека, 1 546 из них - в Москве. По итогам акции возбуждено как минимум 15 уголовных дел: призывах к митингу, хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а также о перекрытии дорог. Еще несколько участников стали фигурантами уголовных дел о насилии в отношении представителя власти.