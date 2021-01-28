За два десятка лет правления Владимира Путина потрачены огромные бюджетные средства на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом. На эту экспансионистскую деятельность ушло 609 миллиардов долларов (почти 46 триллионов рублей), подсчитала "Новая газета"

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Владимир Путин и Александр Лукашенко

Пресс-служба Президента России

За два десятка лет правления Владимира Путина потрачены огромные бюджетные средства на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом. На эту экспансионистскую деятельность ушло 609 миллиардов долларов (почти 46 триллионов рублей), подсчитала "Новая газета".

На эти деньги можно было бы построить в стране 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина России по 400 тысяч рублей. Но вместо этого нефтяная рента утекла за рубеж: около 1 триллиона долларов осели в офшорах, а еще 609 млрд власти промотали на внешнеполитические авантюры. Причем они навлекли на страну международные санкции и практически лишили РФ союзников.

Самая большая статья расходов из геополитического пакета - поддержка лояльных Кремлю политических режимов (271 млрд долларов). Например, за 20 лет союза с Белоруссией различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем 109 млрд долларов. Около 100 млрд долларов из этой суммы - предоставленные Минску скидки на топливо. Еще 9 млрд долларов выдано режиму Александра Лукашенко в качестве госкредитов.

На втором месте по затратам Украина: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше 100 млрд долларов в виде скидок на газ, о чем заявлял в 2014 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. Эксперты не смогли подтвердить адекватность этих цифр, поскольку сделать более точные расчеты не представляется возможным из-за закрытости данных.

Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных пророссийских республик: ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет, по оценкам "Новой газеты", мог составить 32 млрд долларов. Сюда входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы. "Туда практически все поставляется бесплатно - за счет российских налогоплательщиков", - говорит партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Далеко не все реципиенты помощи Кремля находятся на постсоветском пространстве. Так, объем поддержки Кремлем властей Венесуэлы превысил 20 млрд долларов за последние 10 лет. Наибольшую помощь оказала "Роснефть", которая выделила режиму Николаса Мадуро на различные нужды 17 млрд долларов. Еще 3,15 млрд долларов Венесуэла официально задолжала России. Часть из этих денег удалось вернуть, в частности, за счет тайных поставок нефти в обход американских санкций.

Финансовые вливания РФ в Сирию могли составить 4,72 млрд долларов. Война на стороне Башара Асада с 2015 по 2018 год, по подсчетам аналитического центра партии "Яблоко", обошлась России в 3,2 млрд долларов. Эксперты отмечают, что в реальности операция могла стоить в 1,5 раза дороже, потому что в общую сумму не включены многие неизвестные величины, такие как стоимость вылетов самолетов дальней авиации, переброска войск, обучение местных военных и так далее. В 1 млрд долларов оценивается помощь России, направленная на восстановление страны в 2020 году, а еще 500 млн долларов с 2019 по 2023-й годы Россия должна вложить в модернизацию сирийского порта, где находится российская военно-морская база.

Самый привычный для России способ поддержки лояльных режимов - дотации на нефть и газ. "Беларусь получает российский газ по цене около $130 за тысячу кубометров. Не считая 2020 года, когда произошел коллапс цен в Европе, скидка составляла от 35 до 50% к уровню средней цены российского газа в Европе", - объясняет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Примерно так же до 2014 года оказывалась помощь Украине.

Во сколько обошлась России война на востоке Украины, точно неизвестно. А официально российских военных на территории ЛНР и ДНР вообще не было.

Затраты на крупные энергетические проекты, созданные в угоду внешнеполитическим интересам, составили 224 млрд долларов. Только строительство газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" госкомпанией "Газпром" могло стоить 133,4 млрд долларов. Аналитики считают, что эти проекты вряд ли окупятся, поскольку политически мотивированы, а огромные средства на их реализацию идут в первую очередь в карман подрядчикам. Кроме того, "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" оказались под угрозой американских санкций.

"Газпром" затевает иногда политизированные, иногда не очень, но абсолютно ненужные некоммерческие проекты газопроводов, а затем распределяет контракты на строительство между так называемыми дружественными компаниями. Они чудовищно завышают сметы и бюджет и получают с этого сверхприбыль", - говорит Михаил Крутихин.

Еще одна область, в которой Россия пытается реализовать свои политические амбиции, - атомная энергетика. На строительство 21 энергоблока за рубежом, по которым уже подписаны контракты, государство выделило "Росатому" $92 млрд. АЭС, как правило, строятся в странах, которые не могут позволить себе построить их самостоятельно. А денег в долг им не даст ни один банк - не смогут выплатить. Яркий пример - строительство АЭС Аккую в Турции, для которой корпорация безуспешно пытается найти инвестора больше двух лет. Поэтому чаще всего проект оплачивают за счет российских экспортных кредитов под низкий процент или даже на средства из Фонда национального благосостояния.

"Российские экспортные кредиты в корне отличаются от экспортных кредитов других стран, - говорит сопредседатель российской экологической группы "Экозащита" Владимир Сливяк. - В любой западной стране кредит никогда не покрывает полной стоимости проекта, только какую-то небольшую часть, а остальное компаниям приходится искать у частных лиц, инвесторов, банков. У нас экспортные кредиты могут покрывать до 90% стоимости. Там, где есть политическая составляющая, прибыли ждать не приходится".

Россия не только щедро раздает субсидии на энергоносители, строит по всему миру АЭС и трубопроводы, дает займы другим странам, но и имеет привычку списывать прошлые обязательства. "Новая газета" насчитала 116 млрд долларов списанных другим странам долгов. Среди них 20 млрд - странам Африки (в основном за покупку вооружений) и рекордные $31,7 млрд - Кубе. Большинство этих денег - еще советские активы. Чтобы иметь претензии на эти долги, России пришлось вступить в Парижский клуб, признать и исправно выплачивать долги бывшего СССР.

За последние годы поток нефтедолларов в бюджет РФ заметно иссяк. Это вынуждает российские власти отказываться от прежней экспансионистской политики, которая к тому же способна вызвать недовольство беднеющего населения России.