Задержанный силовиками 27 января якутский шаман Александр Габышев получил ранение в голову. Об этом рассказала Виктория Кыыайылаана, ставшая свидетелем задержания.

"Мы там пять часов простояли, полиция не пускала нас на территорию, потом искали Александра по всем инстанциям. Тогда и узнали про ранение в голову", - пояснила она. Слова женщины приводит "Сибирь.Реалии".

Шаман, недавно объявивший о новом походе на Москву с целью "изгнания Путина", был задержан у себя дома. Перед этим возле жилища Габышева дежурила машина скорой помощи. Силовую поддержку медикам оказывали около 20 сотрудников правоохранительных органов, пишет "Якутия.инфо".

"Они сказали, что прибыли в качестве поддержки с врачами для того, чтобы они могли забрать анализы у Габышева. Он, дескать, с контактировал с кем-то из больных коронавирусом", - рассказала адвокат шамана Ольга Тимофеева.

При этом полицейские никаких документов, подтверждающих необходимость обследования или госпитализации Габышева не представили. "У них была бумажка с надписью "донесение" и всё. Его сестра уверяла, что с инфицированными у них контактов не было. Он [Габышев] их не пускал. В итоге эта бригада врачей уехала, поскольку им тоже не представили судебного решения на госпитализацию", - добавила адвокат.

Потом приехала другая бригада медиков, которые "скрутили Александра Габышева, заковали в наручники и даже без обуви увели в машину". Адвокату медики сказали, что "везут в психушку" шамана.

Ольга Тимофеева подчеркивает, что "экстренная госпитализация" осуществлена с грубейшими нарушениями закона. "Я как адвокат имею право сопровождать своего подзащитного. Если его госпитализируют, то должны быть представлены документы - в данном случае полномочия на принудительную госпитализацию дает лишь судебное решение. Мне как адвокату ничего представлено не было. Допущены грубейшие нарушения всего, что только можно, не говоря уже о Конституции РФ", - пояснила она.

В психоневрологическом диспансере Якутии принудительную госпитализацию Габышева объяснили его отказом от лечения. Об этом сообщили на сайте психдиспансера республики. После выписки летом шамана "поставили на активное наблюдение", в рамках которого он должен был дважды в месяц приходить в психиатру и принимать лекарства, сообщает пресс-служба диспансера. В середине декабря Габышев, по данным медучреждения, пришел на прием в последний раз, поэтому в январе его госпитализировали принудительно.

Ранее Габышева неоднократно пытались изолировать под предлогом пандемии коронавируса. Первая попытка проверить шамана на коронавирус произошла 6 мая. Затем 8 мая попытка "взять анализы" у шамана повторилась, но безрезультатно.

"Я у них не интересовался откуда они, но сестра моя знает. А я им уже говорил и говорю - я не контактный, я уже давно на самоизоляции сижу. Никого к себе дальше забора не пускаю. Поэтому я никуда с ними не поеду, - объяснял Александр Габышев. - Анализы им сдавать отказываюсь. Я теперь фигура политическая, понимаю для чего им это нужно. Поэтому если будут пытаться забрать меня силой, я им дам отпор. Я шаман-воин. Забрать себя куда-то против моей воли не позволю".

Адвокат Ольга Тимофеева полагает, что повод взять анализы на коронавирус у Александра Габышева был изначально надуманным. Она намерена оспорить незаконную принудительную госпитализацию.

После новогодних праздников шаман анонсировал весенний поход на Москву на белом коне. Сторонники собирались сопровождать его на машинах. "Цель осталась та же: дойти до Москвы, до Кремля, бороться там с темными силами, со злыми духами во власти. Согласно предсказанию, нам удастся свергнуть демона, для того и идем", - говорил Габышев.

Он добавил, что ему, "как шаману, предсказано, что демон будет свергнут в августе 2021 года". Он отметил, что не боится предпринимать новую попытку похода, при этом не исключил, что его попытаются убить, "так как не захотел подчиняться и не замолчал".

Первый поход шамана "на Кремль" завершился после его задержания на границе Бурятии и Иркутской области в сентябре 2019 года. До этого шаман успел собрать несколько митингов в городах на своем пути. На Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

В мае 2020 года Габышева принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер, он провел там больше двух месяцев. Врачебная комиссия Якутского ПНД выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. После этого диспансер подал иск о принудительной госпитализации шамана, заявив, что до этого он якобы добровольно там лечился.

Вместо медицинского описания состояния здоровья Габышева в иске было указано, что он страдает "переоценкой своей личности", так как высказывал идеи "навредить правительству и свергнуть Путина" - "демона и Антихриста", а также "призывал к свержению законно избранной власти".

В августе 2020 Верховный суд Якутии признал законным решение нижестоящего суда о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышева.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.