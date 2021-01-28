Москва, 23 января 2021 года

Радио Свобода / YouTube

ГУВД Москвы отчиталось о том, что 267 человек привлечены к ответственности за участие в мирной акции протеста 23 января. 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста. Также протоколы об административной ответственности составлены в отношении 173-х родителей, чьи дети участвовали в мероприятии, отмечает "Эхо Москвы".

Московская полиция вслед за прокуратурой предупредила об ответственности за распространение призывов к участию в несогласованных акциях. Предупреждение выпущено в преддверии новой всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального, которая запланирована на 12:00 31 января.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в городе Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной, - отметили в МВД. - Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности".

В ГУВД призвали граждан "не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов".

"Помните, что вас призывают к участию в несанкционированных акциях на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, что прямо запрещено Федеральным законом от 19.06.2004 N54-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - добавили в московской полиции.

Там также напомнили, что в Москве действуют ограничения в связи с эпидемией COVID-19. "Сотрудниками полиции были получены данные о том, что среди участников несанкционированной акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19. В этой связи Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве проводится предварительное расследование", - говорится в пресс-релизе.

В ГУВД напомнили, что "за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января ГСУ СК России по городу Москве расследуется 7 уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ" (применение насилия в отношении представителя власти, до 10 лет лишения свободы).

23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По данным "ОВД Инфо", по всей стране задержали в связи с этими протестами 4 002 человека, 1 546 из них - в Москве. Среди них было около 50 журналистов. Правозащитники с таким еще не сталкивались, признала в интервью "Эху Москвы" координатор программы Европейского суда по правам человека Александра Баева. По словам Баевой, большинство задержанных обвиняют в нарушении законодательства о митингах.

По итогам акции возбуждено как минимум 15 уголовных дел: призывах к митингу, хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а также о перекрытии дорог и вовлечении подростков в политику. Еще несколько участников стали фигурантами уголовных дел о насилии в отношении представителя власти.

Массовые обыски и задержания после акции протеста, говорят в Кремле, это адекватная реакция на нарушение закона о митингах. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уклонился от рассуждений о том, что заставило тысячи россиян выйти на улицу и выразить недовольство властью. Причины этого должны выяснять социологи, сказал Дмитрий Песков.