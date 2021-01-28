СК в пресс-релизе о задержаниях, не называя имени, сообщил, что молодой человек 2002 года рождения причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева (известен в соцсети как Костя Киевский), задержанного по обвинению в нападении на автомобиль со спецномерами на Цветном бульваре в ходе протестов 23 января, побили при задержании и не кормили почти двое суток. Об этом рассказала в своем Telegram член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Молодой человек находится в изоляторе на Петровке, 38, куда его привезли в ночь на 28 января. "Две предыдущие ночи он спал "на стуле в Следственном комитете", где его почти беспрерывно допрашивали. Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат. При задержании его побили, но следов не осталось", - рассказала правозащитница.

Лакеев содержится в одной камере с человеком, ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы и обвиняемым в тяжком преступлении по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Литвинович указала, что это нарушает статью 33 федерального закона о содержании под стражей. Согласно ему, лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности и ранее содержавшиеся в местах лишения свободы должны содержаться раздельно. Также отдельно от других подозреваемых и обвиняемых должны содержаться фигуранты ряда тяжких статей, включая "грабеж". Члены ОНК потребовали рассадить Лакеева и его сокамерника, а также выдать блогеру тапочки и зубную щетку.

Тиктокер был задержан в тикток-хаусе - дома, который блогеры арендуют для совместной съемки роликов. СК в пресс-релизе о задержаниях, не называя имени, сообщил, что молодой человек 2002 года рождения причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. Следственный комитет также опубликовал видео с раскаянием Лакеева.

Он признался, что начал закидывать машину со спецномерами снегом и "несколько раз пнул ее". Блогер попросил прощения "у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан" и пообещал, что "больше такого 100% не повторится". Лакееву вменяются порча имущества и хулиганство.