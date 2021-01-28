Константина Котова арестовали на пять суток за встречу Навального в аэропорту

Московский городской суд / VK.com

Активиста и экс-фигуранта "московского дела" Константина Котова арестовали на пять суток по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) в аэропорту Внуково в день возвращения Алексея Навального. Об этом "Новой газете" рассказала адвокат Котова Мария Эйсмонт.

На своей странице в Facebook она процитировала решение Солнцевского районного суда, который посчитал, что "стойкая антисоциальная направленность" действий Котова позволяет назначить ему наказание в виде административного ареста. Адвокат будет обжаловать этот арест.

Котова задержали накануне, когда он вышел из дома в районе Кунцево около 19:00, чтобы забрать заказ из магазина. В самом магазине он так и не появился и впоследствии перестал выходить на связь. Через полтора часа удалось выяснить, что Котов находился в районе аэропорта Внуково. Его оставили на ночь в местном отделе полиции.

Похожее решение суд вынес в отношении соратника Навального Ильи Пахомова - его также арестовали по статье 19.3 КоАп, но на 10 суток. Суд посчитал, что он совершил правонарушение, когда сидел в кафе в аэропорту и ждал Навального. Впрочем, на видео, которое опубликовал сам Пахомов, заметно, как он спокойно встает и идет вслед за полицейскими, которые подошли к нему и решили его задержать. Напомним, в день прилета Навального, помимо Пахомова и Котова, были задержаны соратники Навального Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов и несколько журналистов.