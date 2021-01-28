Руководство Северо-Западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС считает неприемлемым дальнейшее сотрудничестве с профессором Владимиром Матвеевым

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Руководство Северо-Западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС считает неприемлемым дальнейшее сотрудничестве с профессором Владимиром Матвеевым, заявившим на вебинаре для учителей и директоров школ Ленинградской области, что Холокоста в тех объемах, о которых говорят историки, "не было".

"Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе института.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер не исключил, что РЕК может передать материалы о выступлении Матвеева в Германию и Австрию, где отрицание Холокоста преследуется по закону. "Можно переслать материалы в эти страны, попытаться возбудить уголовное дело, и, если профессор попадет туда каким-то образом, то он может быть наказан", - сказал Каннер.

Инициировать уголовное дело против профессора в России РЕК не намерен. "В России нет уголовной практики по этим вопросам. Мне кажется, профессионального наказания будет достаточно для того, чтобы понять эту историю", - цитирует президента конгресса ТАСС.

О скандальном выступлении Матвеева стало известно от журналистов газеты "Новые Колтуши" и главного редактора "Эха Москвы" в Петербурге Валерия Нечая. На "Уроке памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица" профессор объяснил, что в иудаизме холокост понимается как "ритуал для наказания соплеменников", а жертвы холокоста, в иудейской терминологии, - это преступники.

Матвеев также назвал выдумкой цифру в 6 миллионов уничтоженных евреев, заявив, что пропустить столько людей через концлагеря было "невозможно". Он также поведал, что наличие печей для сжигания трупов в концлагерях - это "еще один миф", газовых камер для уничтожения людей "обнаружено не было", а газ использовался "для дезинфекции". В одном из слайдов презентации холокост был назван "позитивным явлением".

В правительстве Ленинградской области заявили, что профессор Матвеев высказал частное мнение, с которым участники вебинара не согласились. А Ленинградский институт развития образования, приглашая лекторов, не цензурирует их выступления, "опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров".

"Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма. Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого, и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема", - сказал главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводит "Коммерсант".

В комментарии "Фонтанке" Владимир Матвеев пожаловался на всеобщий "депрофессионализм" и отсутствие образованности у людей. Он подтвердил, что отрицает "наличие явления Холокост", но не отрицает нацизм и геноцид.

"Я же не говорю, что его не было. Был фантастический геноцид! Но Холокост - это ритуал. Люди, когда не знают базовые понятия, начинают путаться и эмоционировать", - сказал профессор. Тех, кого заявления Матвеева возмутили вплоть до того, что они изъявили желание обратиться в Следственный комитет, он назвал "дремучими".

"Люди, у которых полное отсутствие интеллекта. Такие люди ничем не отличаются от каких-то четвероногих. Поэтому реагировать на их высказывания я бы посчитал для себя унизительным", - сказал Матвеев. Свое возможное увольнение он считает нарушением конституции, как и "любое увольнение".