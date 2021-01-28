ВАУ! 100 миллионов просмотров у расследования про дворец Путина: https://t.co/yXaTdbAlHy 31 января в 12:00 выходите на центральные улицы нашей страны, будем высказывать всё, что мы думаем о главном коррупционере страны! pic.twitter.com/8A49vc3OSN

!!!СТО МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ !!!

100 000 000

Спасибо вам огромное. Сто миллионов раз. https://t.co/9y57IuA1BQ pic.twitter.com/XrPh8cFZ5b — Maria Pevchikh (@pevchikh) January 28, 2021

Двухчасовое видео ФБК о "дворце Путина" рассказывает о дворце, который строится и содержится, в том числе, за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым. Тайный "дворец Путина-монарха", по самым осторожным оценкам, оценивается примерно в 100 миллиардов рублей. ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим, cамым секретным и самым охраняемым частным жилым помещением в России. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Навальный назвал этот фильм "психологическим портретом", который позволяет понять, "как простой советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании ответил, что "ничего нового" в фильме "не представлено". Он заявил, что подобные материалы являются "качественной клюквой", "лохотроном" и создаются "жуликами" для изъятия денег у населения.

Сам Владимир Путин открестился от этого дворца, заявив что эта собственность ни ему, ни его близким родственникам никогда не принадлежала.

Как отмечает Русская служба BBC, именно популярностью самого президента Путина объясняется не в последнюю очередь и популярность этого фильма.

"Очевидно, что фильм сейчас смотрит не только политизированная аудитория, а еще и обыватели, потому что и видео, и материал расследования на самом деле состоят из компиляции целого ряда расследований, - говорит заместитель гендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. - И каждый в этом расследовании находит свое: кто-то смотрит про семью, кто-то про его друзей из КГБ в Дрездене, кто-то находит финансовые проводки у коммерческих компаний, кто-то любуется интерьерами, кто-то находит мемы. То есть, по сути, фильм затрагивает очень широкий пласт аудитории".

Навальный сейчас является не просто политиком, он сам по себе - медиа, полагает Шуманов: "И его медиа достаточно эффективны и, как мне кажется, работают как канал коммуникации". В результате такие расследования вызывают резонанс.

"Если говорить об аккумуляции протестного потенциала, который в обществе все-таки чувствовался, но при этом, что называется, его потрогать было нельзя, то фильм, наверное, является такой точкой сборки. Не только фолловеров Навального, но в принципе людей, которые устали и высказались против власти и коррупции. И это, конечно же, один из значимых эффектов", - считает Шуманов.