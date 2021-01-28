ВСЕ ФОТО Московский областной суд признал законным решение Химкинского суда о заключении Алексея Навального под стражу на 30 суток после задержания в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии в Россию

Навальный LIVE / Youtube.com Мособлсуд оставил в силе арест Навального на 30 суток. Он произнес речь о "демонстративном беззаконии"

Moscow-Live Он выразил уверенность, что камеру в "Матросской тишине" для него подготовили еще когда он подлетал к Москве

АГН Москва / Андрей Никеричев

Московский областной суд признал законным решение Химкинского суда о заключении Алексея Навального под стражу на 30 суток после задержания в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии в Россию. Политик останется в СИЗО "Матросская тишина". На вынесение решения судье понадобилось около пяти минут.

Адвокаты Навального просили отменить решение Химкинского суда, так как оно не соответствует нормам закона, передает "МБХ медиа". Также в жалобе указывалось, что проведение выездного суда в отделе полиции нарушило тайну совещательной комнаты. Адвокат Вадим Кобзев отметил, что вопрос о продлении срока задержания Навального вообще не должен был рассматриваться.

Адвокат Ольга Михайлова добавила, что заседание проходило с грубыми нарушениями: оно было выездным, а защиту о нем уведомили за минуту до официального начала. В качестве рабочего кабинета судьи полиция предоставила кабинет начальника отдела, а все документы печатались на полицейской технике, что ставит под сомнение независимость суда.

Защитница также указала, что адвокатов Навального в тот день держали на морозе полтора часа, при этом в отдел химкинской полиции смогли попасть "неизвестные люди", которые "изображали публику", и два представителя СМИ.

Сам Навальный, выступая в Мособлсуде по видеосвязи, назвал происходящее "одним большим демонстративным нарушением закона". "Ваше честь, вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд. Суд спускается по лесенке деградации. Я уже привык, что большая часть законов на меня не распространяется. Но когда меня ведут на встречу с адвокатами, а ведут в какую-то конуру с российским флагом и говорят, что меня будут судить - я подумал, что это программа "Розыгрыш", тут разъедутся кулисы, выйдет Путин и скажет, что меня не было уже пять месяцев в России и все будет хорошо", - сказал политик.

Он выразил уверенность, что камеру в "Матросской тишине" для него подготовили еще когда он подлетал к Москве. "Ваша честь, вас не смущает, что мы фактически рассматриваем дело о замене условного срока на реальный? Это абсурд. Тут стоят два офицера ФСИН и никто не понимает, какой у меня статус. Потому что я задержанный. Как можно задержать на месяц?" - задался вопросом Навальный.

Он поинтересовался, почему находится в СИЗО, а не в изоляторе временного содержания, раз официально назначенные ему 30 суток являются не мерой пресечения, а "продлением срока задержания".

"Ни одна из статей, ко которым меня можно задержать на 30 суток, на меня не распространяется. Просто не имеет ко мне отношения. В суде взяли и от фонаря написали цифры, которые не имеют ко мне отношения", - подчеркнул политик.

"Если судья имеет возможность выезжать в разные места и закрывать там людей, то почему бы ей не надеть мантию, спуститься в московское метро или на улицы Химок, и показывать на людей молоточком со словами "Арестовать, арестовать, арестовать"?" - возмутился Навальный.

Он назвал судей, выносящих подобные решения, "рабами", а их действия - попыткой запугать его самого и таких, как он. "Я считаю, уверен и заявляю, что они не хозяева нашей страны и никогда не будут ими являться. Да, сейчас сила на вашей стороне. Но это будет продолжаться не вечно", - цитирует Навального "Медуза".

В заключение он иронично поблагодарил суд за "скорое правосудие" и выразил поддержку протестующим и преследуемым. "Только они являются последним заслоном, который противостоит тому, чтобы наша страна сползла в окончательную деградацию и чтобы власть украла все. Нас не получится запугать. Мы - большинство. Я рад, что сейчас все больше и больше людей понимают, что на нашей стороне закон, на нашей стороне правда, и мы большинство", - заключил Наальный. Защита намерена обжаловать решение о заключении Навального под стражу в кассационном суде и ЕСПЧ.