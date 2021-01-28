Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c III кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5%.

Ведомство отмечает, что при расчете использовалась величина прожиточного минимума в III квартале 2020 года на уровне 11 606 рублей. Таким образом, уровень бедности в РФ в III квартале 2020 года вырос до 12,8% против 12,0% в III квартале 2019 года.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

"По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек или на 0,8 п.п. Среди причин: общая благоприятная экономическая ситуация в стране в III квартале 2019 года, рост прожиточного минимума на 594 рубля - с 11 012 руб. в III квартале 2019 года до 11 606 руб. в III квартале 2020 года - при близких значениях среднедушевых денежных доходов (35,08 тыс. руб. в III квартале 2019 года и 35,04 тыс. руб. в III квартале 2020 года)", - говорится в комментарии Росстата.

По сравнению со II кварталом 2020 года число малоимущих в III квартале 2020 года сократилось на 1,1 млн человек - с 19,9 млн человек до 18,8 млн человек (с 13,5% населения до 12,8% населения). В I квартале 2020 года число бедных равнялось 18,6 млн человек, а уровень бедности - 12,6%.

Уровень бедности в целом за январь-сентябрь 2020 года оценивается в 13,3% против 13,1% в январе-сентябре 2019 года, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5%. - Прим. "Интерфакса").

Но в июле 2020 года Путин подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

Доходы населения

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в IV квартале 2020 года составило 1,7% в годовом сравнении после падения на 5,3% в III квартале, на 7,9% во II квартале и роста на 1,0% в I квартале.

Как сообщалось, реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) во II квартале 2020 года пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х годов.

В целом за 2020 год, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Падение доходов оказалось глубже официального прогноза правительства, которое в сентябре ожидало их спада на 3,0%, но лучше ожиданий экономистов: консенсус-прогноз "Интерфакса" от конца декабря предполагал их спад на 4,2%.

Как сообщалось, за 2019 год реальные располагаемые доходы выросли на 1% после роста на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, снижения на 2,4% в 2015 году и снижения на 1,2% в 2014 году.

Минэкономразвития в сентябрьской версии прогноза ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2021 году на 3,0%. Эксперты более скромно оценивают возможный рост в текущем году - консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по росту доходов в 2021 году равняется 1,8%.

Отметим, что неуклонное падение доходов населения идет с 2014 года, когда международное сообщество стало вводить в отношении России санкции за агрессию на Украине и аннексию Крыма. Итоги экспансионистской внешней политики практически сразу отразились на кошельках граждан. Причем такого не было даже в кризисном 2009 году. Тогда реальные доходы населения выросли на 2,1%, отмечала газета "Ведомости", назвавшая сокращение доходов "платой за Крым".

Чиновники тоже не скрывали взаимосвязь внешней политики и бедственного положения экономики, предлагая россиянам разделить с ними экономические трудности, как и радость за обретение Крыма. "Мы же все рукоплескали, мы же все говорили, что здорово, Крым наш. Значит, мы должны разделить не только эту ответственность, но и эту ношу, эти потери", - заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.