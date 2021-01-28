Пресненский районный суд Москвы арестовал 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева по делу о нападении на автомобиль Федеральной службы безопасности 23 января

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Пресненский районный суд Москвы арестовал 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева по делу о нападении на автомобиль Федеральной службы безопасности 23 января. Об этом "МБХ медиа" сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, сроком до 23 марта 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Константина Лакеева (известен в соцсети как Костя Киевский) обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленной порче чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Только по 213-й статье ему грозит семилетний срок лишения свободы.

Тиктокера задержали вечером 26 января в "тикток-хаусе" (арендованном помещении для совместной съемки роликов) в Новой Москве. По версии следствия, 23 января Лакеев прыгнул на капот автомобиля с номерами ФСБ на Цветном бульваре во время акции "Свободу Навальному!"

Около 7 утра 27 января блогер вышел на связь и сообщил, что находится в Следственном комитете. При задержании тиктокера избили. По данным ТАСС, одновременно были задержаны еще 10 человек, которые могли участвовать в акции.

Лакеева продержали в Следственном комитете два дня, в течение которых его не кормили. "Привезли (Лакеева в ИВС) сегодня ночью. Две предыдущие ночи он спал "на стуле в следственном комитете", где его почти беспрерывно допрашивали. Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат. При задержании его побили, но следов не осталось", - сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Следственный комитет опубликовал видео с раскаянием Лакеева. Он признался, что начал закидывать машину со спецномерами снегом и "несколько раз пнул ее". Блогер попросил прощения "у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан" и пообещал, что "больше такого 100% не повторится". Лакееву вменяются порча имущества и хулиганство.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел на Цветном бульваре. Неизвестные разбили стекло черной Toyota Camry с мигалкой на крыше и VIP-номерами А838мр97. Митингующие высыпали на проезжую часть, окружили машину и начали с криками бить автомобиль, а также забрасывать его снежками. Через минуту толпу разогнали подоспевшие омоновцы, а поврежденный седан уехал. Также некоторые источники сообщали, что водитель иномарки в ходе конфликта с протестующими якобы получил травму глаза.