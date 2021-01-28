Маргарита Юдина

Фото: Команда 29 23 января в Санкт-Петербурге полицейский ударил Юдину ногой в живот, в результате чего женщина получила черепно-мозговую травму

Фонтанка.ру / Telegram

Власти Ленинградской области намерены проверить условия проживания семьи Маргариты Юдиной, которую во время митинга 23 января ударили ногой в живот. Как рассказал порталу "Подъем" глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев, после возвращения семьи из Германии старшие сыновья Юдиной не встали на учёт в военкомате. Кроме того, у органов опеки есть вопросы в отношении условий жизни несовершеннолетней дочери Юдиной, которая не ходила в школу и сейчас не учится.

"Нет оснований говорить о лишении прав. Речь идёт о контрольных мероприятиях, то же самое производилось неоднократно со старшими детьми. Вероятно, будем обращаться в ОМВД. Наша обязанность - контролировать условия проживания и питания несовершеннолетних детей", - заявил глава администрации.

По словам Намлиева, женщина отказывалась от предложенных администрацией дров, при этом жалуясь на холод в доме. "Органы опеки она не пускает, несовершеннолетняя дочь не обучалась в образовательных учреждениях, неработающие совершеннолетние дети в службу занятости ни по вопросам трудоустройства, ни за поддержкой не обращались", - заявил Намлиев, которого цитирует РИА "Новости".

Напомним, что органы опеки заинтересовались детьми Юдиной, как только она заявила, что намерена настаивать на возбуждении уголовного дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) против полицейского, из-за которого она попала в реанимацию НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Несколько дней назад адвокаты из правозащитного объединения "Команда 29", представляющие интересы Юдиной, во время визит к ней доймой в город Луки обнаружили там представителей прокуратуры и органов опеки. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. "Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что это никак не связано с последними событиями. Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января", - рассказал адвокат Евгений Смирнов.

Ранее Юдина сообщила, что жалеет о том, что объявила о прощении силовика, который навестил ее в больнице с цветами. Она рассказала, что целый день за него просили высокопоставленные полицейские чины, они уговаривали женщину простить полицейского. "Я человек мягкий - простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу", - рассказала Юдина.

Женщина пояснила, что поддержит возбуждение уголовное дело, так как такие действия полиции "нужно пресекать, обрывать на корню". После этого на женщину обрушились кремлевские пропагандисты, пытающиеся убедить россиян, что Юдину никто не пинал в живот, и что это была "провокация".

За Юдину вступился уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов: как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена, принесенные ей извинения не снимают вопроса о возбуждении уголовного дела против полицейского, поскольку речь идет о явном превышении должностных полномочий. Кроме того, действия Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, и оснований для применения силы у полицейского не было. Сама же Юдина на днях была повторно госпитализирована - судя по всему, из-за невылеченных травм, полученных на митинге.