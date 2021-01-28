В Москве после обысков на 48 часов задержали брата Алексея Навального Олега, а также юриста ФБК Любовь Соболь, личного врача Навального и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Как сообщил в Twitterдиректор ФБК Иван Жданов, брата оппозиционера отвезли в ИВС на Петровку, 38. Судя по документам, ему вменяют часть 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По той же статье задержаны Соболь, Васильева и Алехина, у них дома также были проведены обыски.

"Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой", - написала Васильева в Twitter. При этом адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин отметил, что по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм невозможно задержание для тех, кого впервые привлекают к уголовной ответственности.

Адвокат Соболь Владимир Воронин опубликовал в Twitter часть протокола допроса своей подзащитной. Следователь спросил у Соболь, знакома ли она с несколькими десятками людей, в том числе с актерами, записавшими видео в поддержку Алексея Навального. Та отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

"Спрашивают, знакома ли она в том числе с Татьяной Лазаревой, Дмитрием Глуховским, Александрой Бортич, Яной Трояновой, Иваном Вырыпаевым, Надеждой Толоконниковой (некоторые имена написаны с ошибками). Уже не политиков и активистов трогают? Они теперь тоже по делу о массовом заражении проходят?" - комментирует ситуацию Telegram-канал "Открытка".

Всего 27 января следователи провели как минимум 18 обысков, сообщает "Медиазона": в квартирах Алексея и Юлии Навальных, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, муниципального депутата Люси Штейн, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова (их вывезли на обыск из спецприемника), в студии "Навальный Live", в квартире главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, где живет его мать.

Следователи также приходили к родителям ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, но им не открыли дверь. Следственные действия проводили примерно с 15:50 27 января до 3:00 28 января. Поздней ночью обыск закончился у члена федерального совета Либертарианской партии России Игоря Ефремова.

Волна обысков началась в преддверии новой всероссийской акции в поддержку Алексея Навального. Акция протеста намечена на ближайшее воскресенье, 31 января.