Во время поисков самолета Ан-2, который пропал в Бурятии 19 июля, были найдены обломки другого самолета, разбившегося в той же местности год назад

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Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

Во время поисков самолета Ан-2, который пропал в Бурятии 19 июля, были найдены обломки другого самолета, разбившегося в той же местности год назад. Как сообщает ТАСС, на борту самолета, пропавшего 19 июля, находились шесть человек.

Ан-2 вылетел из населенного пункта Кырен для определения области химической обработки лесов и перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс". Ее представитель сообщил, что Ан-2 1984 года выпуска находился в "идеальном состоянии", экипаж имеет большой опыт полетов, а сам полет был согласован.

Самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, на борту находились два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс". По неизвестным причинам на борту Ан-2 не сработал радиомаяк, поэтому спасатели не могут вести поиски с земли.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Бурятская транспортная прокуратура также проводит проверку.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что поиски ведут, в частности, в районе бурятского поселка Аршан, который находится в горной местности. Поиски осложняет отсутствие сведений о точном маршруте полета и горно-таежная местность. Сотрудники МЧС также попросили о помощи жителей Бурятии.

Утром 28 июля появились сообщения, что обломки самолета удалось найти на территории Иркутской области. Однако в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре уточнили, что обломки принадлежат другому самолету той же авиакомпании, который пропал год назад. Подробностей того происшествия там не привели, но уточнили, что "вся операция прошла" год назад.

В центре также уточнили, что обломки нашли на территории Бурятии, а не Иркутской области. Информацию о том, что найденное судно разбилось год назад, ТАСС подтвердили в авиакомпании "Феникс". Поиски самолета, потерянного 19 июля, продолжаются.

Как уточняет "Интерфакс", в июне 2019 года самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" совершил аварийную посадку на границе Иркутской области и Бурятии. Спасателям удалось найти живыми обоих членов экипажа и эвакуировать их, самолет получил значительные повреждения и остался на месте крушения.