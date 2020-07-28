ВСЕ ФОТО В России за сутки резко выросло число умерших пациентов с COVID-19

АГН Москва / Александр Авилов За последние сутки в России выявлено 5395 случаев коронавируса в 84 регионах, 150 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба

АГН Москва / Александр Авилов Всего в стране зарегистрировано 823 515 заболевших и 13 504 умерших. Из больниц за сутки выписано 8888 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 612 217 человек

АГН Москва / Александр Авилов

За последние сутки в России выявлено 5395 случаев коронавируса в 84 регионах, 150 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это максимальное число число смертей с 24 июля, когда за сутки было зафиксировано 154 умерших. 27 июля сообщалось о 85 летальных случаях.

Всего в стране зарегистрировано 823 515 заболевших и 13 504 умерших. Из больниц за сутки выписано 8888 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 612 217 человек.

Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 674 (10)

Свердловская область - 209 (3)

Ханты-Мансийский АО - 187

Санкт-Петербург - 168 (23)

Мурманская область - 164

Нижегородская область - 163 (6)

Иркутская область - 162 (10)

Красноярский край - 153 (6)

Ямало-Ненецкий АО - 136 (1)

Ростовская область - 133 (5)

Московская область - 126 (2)

Челябинская область - 124 (1)

Алтайский край - 121

Омская область - 115

Ставропольский край - 110 (3)

Ульяновская область - 110 (6)

Приморский край - 110 (4)

Оренбургская область - 109 (3)

Новосибирская область - 103 (5)

Хабаровский край - 101 (2)

Саратовская область - 96 (1)

Краснодарский край - 95 (2)

Волгоградская область - 92 (2)

Тюменская область - 92

Воронежская область - 87 (1)

Пермский край - 73 (2)

Кемеровская область - 69

Сахалинская область - 68

Архангельская область - 63 (14)

Томская область - 53 (1)

Республика Саха (Якутия) - 49

Ленинградская область - 47

Кировская область - 47 (3)

Белгородская область - 45

Чувашская Республика - 42

Республика Коми - 41 (4)

Республика Дагестан - 40

Пензенская область - 40 (1)

Ярославская область - 39

Республика Адыгея - 38

Тамбовская область - 36

Астраханская область - 36 (1)

Курганская область - 35

Республика Бурятия - 35 (2)

Республика Башкортостан - 33

Тульская область - 32 (4)

Республика Мордовия - 32 (1)

Республика Татарстан - 32

Самарская область - 32

Рязанская область - 30 (1)

Республика Тыва - 30 (1)

Орловская область - 29 (1)

Амурская область - 28

Брянская область - 27

Тверская область - 27 (2)

Вологодская область - 27

Владимирская область - 26 (3)

Удмуртская Республика - 24

Ивановская область - 22 (2)

Калужская область - 22

Курская область - 21 (2)

Республика Марий Эл - 19

Камчатский край - 19

Смоленская область - 18 (1)

Новгородская область - 18

Карачаево-Черкесская Республика - 18

Республика Северная Осетия - 18

Костромская область - 17

Республика Хакасия - 17 (1)

Калининградская область - 16

Псковская область - 15

Республика Ингушетия - 15

Кабардино-Балкарская Республика - 15 (2)

Республика Алтай - 14

Забайкальский край - 12

Республика Крым - 12 (1)

Липецкая область - 11 (1)

Республика Карелия - 9

Чеченская Республика - 8

Магаданская область - 6 (3)

Севастополь - 3

Республика Калмыкия - 2

Еврейская АО - 2

Ненецкий АО - 1

