За последние сутки в России выявлено 5395 случаев коронавируса в 84 регионах, 150 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это максимальное число число смертей с 24 июля, когда за сутки было зафиксировано 154 умерших. 27 июля сообщалось о 85 летальных случаях.
Всего в стране зарегистрировано 823 515 заболевших и 13 504 умерших. Из больниц за сутки выписано 8888 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 612 217 человек.
Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 674 (10)
Свердловская область - 209 (3)
Ханты-Мансийский АО - 187
Санкт-Петербург - 168 (23)
Мурманская область - 164
Нижегородская область - 163 (6)
Иркутская область - 162 (10)
Красноярский край - 153 (6)
Ямало-Ненецкий АО - 136 (1)
Ростовская область - 133 (5)
Московская область - 126 (2)
Челябинская область - 124 (1)
Алтайский край - 121
Омская область - 115
Ставропольский край - 110 (3)
Ульяновская область - 110 (6)
Приморский край - 110 (4)
Оренбургская область - 109 (3)
Новосибирская область - 103 (5)
Хабаровский край - 101 (2)
Саратовская область - 96 (1)
Краснодарский край - 95 (2)
Волгоградская область - 92 (2)
Тюменская область - 92
Воронежская область - 87 (1)
Пермский край - 73 (2)
Кемеровская область - 69
Сахалинская область - 68
Архангельская область - 63 (14)
Томская область - 53 (1)
Республика Саха (Якутия) - 49
Ленинградская область - 47
Кировская область - 47 (3)
Белгородская область - 45
Чувашская Республика - 42
Республика Коми - 41 (4)
Республика Дагестан - 40
Пензенская область - 40 (1)
Ярославская область - 39
Республика Адыгея - 38
Тамбовская область - 36
Астраханская область - 36 (1)
Курганская область - 35
Республика Бурятия - 35 (2)
Республика Башкортостан - 33
Тульская область - 32 (4)
Республика Мордовия - 32 (1)
Республика Татарстан - 32
Самарская область - 32
Рязанская область - 30 (1)
Республика Тыва - 30 (1)
Орловская область - 29 (1)
Амурская область - 28
Брянская область - 27
Тверская область - 27 (2)
Вологодская область - 27
Владимирская область - 26 (3)
Удмуртская Республика - 24
Ивановская область - 22 (2)
Калужская область - 22
Курская область - 21 (2)
Республика Марий Эл - 19
Камчатский край - 19
Смоленская область - 18 (1)
Новгородская область - 18
Карачаево-Черкесская Республика - 18
Республика Северная Осетия - 18
Костромская область - 17
Республика Хакасия - 17 (1)
Калининградская область - 16
Псковская область - 15
Республика Ингушетия - 15
Кабардино-Балкарская Республика - 15 (2)
Республика Алтай - 14
Забайкальский край - 12
Республика Крым - 12 (1)
Липецкая область - 11 (1)
Республика Карелия - 9
Чеченская Республика - 8
Магаданская область - 6 (3)
Севастополь - 3
Республика Калмыкия - 2
Еврейская АО - 2
Ненецкий АО - 1