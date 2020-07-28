В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на 8 суток

Суд в Хабаровске арестовал на 8 суток водителя "фургаломобиля" Ростислава Буряка, который участвовал в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Виталий Тыхта.

Буряка задержали ранее во вторник, полицейские составили на него протокол о создании помех движению транспорта на митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). При этом в дату и время, указанные в протоколе, водитель в протестах не участвовал, отметил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Буряк стал первым арестованным за три недели протестов в Хабаровске, отмечает "Дождь".

Из-за его ареста колонна протестующих, которые выходят на улицы уже 18-й день подряд, изменила маршрут и устроила акцию непосредственно у здания суда, пишет "Настоящее время". Люди скандировали: "Свободу", "Отпускай", "Позор", "Судья, выходи".

К протестующим вышел начальник полиции Хабаровска Денис Козлов. Он назвал собрание незаконным митингом и призвал собравшихся разойтись, пригрозив административной ответственностью.

После этого протестующие начали выкрикивать лозунги против суда и полиции. Во время предыдущий митингов в ходу был лозунг "Спасибо полиции" - так участники благодарили правоохранителей за обеспечение безопасности и невмешательство в мирный протест. Позже люди двинулись к зданию правительства, требуя освободить водителя "фургаломобиля".

Водителю Фургаломобиля Ростиславу дали 8 суток (судя по всему, за "организацию митинга"). Люди пришли к суду. pic.twitter.com/w4LfenEs5d— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 28, 2020

Кричат: "Свободу Ростиславу!". Это арестованный на 8 суток владелец ФургалоМобиля pic.twitter.com/QhnY2EikZW— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 28, 2020

"Фургаломобиль" представляет собой синий микроавтобус, обклеенный фотографиями бывшего губернатора Хабаровского края и надписями "Я/Мы Фургал". На одной стороне фургона неоновой краской написано "Услышьте нас". Он сопровождал и возглавлял протестные шествия последних двух недель в Хабаровске. По данным корреспондентов "Настоящего времени", автомобиль был частной инициативой местного жителя, но стал одним из символов протеста в городе.

⚡️ Водитель фургаломобиля арестован на 8 суток pic.twitter.com/4tYdujXKWO— Алексей Новоселов (@novosyolov) July 28, 2020

В начале прошлой недели Ростислав Буряк рассказал "ОВД-Инфо", что перед акцией 18 июля полицейские пытались задержать его на двое суток из-за неоплаченного штрафа в тысячу рублей, хотя водитель сразу же на месте оплатил его онлайн-переводом. У него также забрали права и угрожали аннулировать регистрацию транспортного средства. Тогда отстоять "фургаломобиль" помогли протестующие.