Вячеслав Гайзер в Мосгорсуде, октябрь 2019 года

Московский городской суд / ВКонтакте Владимир Путин и Вячеслав Гайзер, ноябрь 2013 года

Пресс-служба Президента России

Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службц Следственного комитета. Экс-чиновник стал фигурантом нового уголовного дела о превышении полномочий (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК).

Следствие предполагает, что в 2013-2014 годах Гайзер распорядился выделить земельные участки без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов. По версии силовиков, чиновник сделал это в интересах компании, которая принадлежала его знакомому.

Это уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

Летом прошлого года Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей. Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей. Еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов получил 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Еще 10 фигурантам дела назначили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

Следствие и обвинение в суде настаивали на том, что преступления были совершены фигурантами в составе ОПС, организатором которого был объявленный в международный розыск бизнесмен Александр Зарубин, а бенифициарами - Гайзер, Чернов и Торлопов.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности