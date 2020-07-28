"Московский кредитный банк" (МКБ) и ГК "Элекснет", проанализировав активность жителей Московской области при обращении в многофункциональные центры (МФЦ), пришли к выводу, что в Подмосковье граждане пока не вернулись в полном объеме к пользованию услугами в МФЦ. МФЦ в Подмосковье заработали с 1 июня, но большую часть месяца принимали население в ограниченном режиме. В итоге - количество оплат и сумма платежей по госуслугам оказалась меньше, чем год назад.

В исследовании оценивались количество и суммы операций, проходящих через установленные в МФЦ платежные терминалы МКБ, обслуживанием которых занимается ГК "Элекснет". В июне общий объем платежей снизился на 20% в сравнении с периодом до пандемии, количество операций упало на 28%. Предварительные итоги июля показывают, что после снятия ограничений интерес населения к госуслугам так и не вернулся к прошлогодним показателям - оборот составил 81% от прошлогоднего, количество операций - 79% от прошлогоднего показателя.

"Полагаю, что снижение спроса на госуслуги, доступные через МФЦ, объясняется двумя факторами. Первый - это ограниченный режим по работе центров и июне, в том числе и ограниченный объем доступных услуг. Второй - многие жители региона из-за возможности работать удаленно летом перебрались на дачи и отложили решение вопросов до осени, - отмечает заместитель коммерческого директора ГК "Элекснет" Игорь Майоров. - Уверен, что осенью, когда все вернутся с летнего отдыха, обороты в платежных терминалах МФЦ выйдут на прежний уровень".