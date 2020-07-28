ВСЕ ФОТО Президент России Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента и к Кремлю

Пресс-служба Президента России Список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены "Единой России" и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Свои списки для Кремля готовят и в Центризбиркоме, включив туда председателей и членов областных избиркомов, ТИК и УИК из всех федеральных округов, показавших хорошую явку и результат

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Президент России Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента и к Кремлю.

Список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены "Единой России" и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании.

Свои списки достойных награждения или поощрения направили представители "Единой России" и ОНФ, некоторые члены центрального штаба которого также входят в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию. Всего в рабочей группе ОНФ представляют более десяти человек: это доктор Леонид Рошаль, глава центрального штаба движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров и так далее.

Свои списки для Кремля готовят и в Центризбиркоме, включив туда председателей и членов областных избиркомов, ТИК и УИК из всех федеральных округов, показавших хорошую явку и результат. В списки включают не только за голосование по Конституции, но и за работу на региональных и местных выборах, однако в данном случае речь идет не о награждении орденами и медалями, а о почетных грамотах и благодарностях президента. Также наградить и поощрить могут и самих членов Центризбиркома и некоторых представителей аппарата комиссии.

Члены ЦИК уже получали награды по итогам выборов президента в 2018 году: тогда зампред комиссии Николай Булаев был представлен к ордену Александра Невского, а секретарь ЦИК Майя Гришина - к ордену Почета. Рядовые члены ЦИК получили благодарности президента.

Данные по награждению для Кремля готовили и в столичной мэрии: предполагается, что наградить должны вице-мэров Анастасию Ракову, Александра Горбенко и Наталью Сергунину, которые отвечают за социальный блок, безопасность и информационную политику, а также за работу с территориальными органами власти, к наградам могут быть представлены чиновники по соответствующим направлениям. А чиновники администрации президента будут награждены в том числе и за работу в период пандемии.

Артистов и блогеров наградят не только за ролики и информирование о плебисците, но и за деятельность в период пандемии. "Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции", - пояснил близкий к Кремлю источни издания.

Когда именно произойдет награждение, неизвестно: между составлением списков, подписанием соответствующих документов и самим вручением обычно проходит несколько месяцев. По данным источников РБК, такая практика является стандартной по итогам выборов, но в формулировках при вручении подготовка, организация или результаты выборов не упоминаются. Например, по итогам президентской кампании 2012 года госнаграды вручались с формулировкой "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

В период информкампании на телевидении были запущены видеоролики, изготовленные по заказу ЦИК. В них актер Сергей Безруков говорит, что считает важной поправку к Конституции о защите и сохранении русского языка, актер Владимир Машков заявляет, что поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России, а певец Олег Газманов заявляет, что поправки в Конституцию "не дадут и шанса исказить нашу историю". Это вызвало негативную реакцию представителей движения "Голос", которые потребовали прекратить использование общественных ресурсов для агитации за поправки в Конституцию.

В движении сочли, что материалы, распространяемые ЦИК и региональными комиссиями, носят агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов общероссийского голосования и действующее законодательство. Однако в ЦИК заявили, что закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, и ролики о голосовании относятся к информационным, а не агитационным.

В другом ролике, обнародованном 2 июня, космонавт Олег Кононенко, актеры Ирина Купченко, Василий Лановой, Иван Охлобыстин, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Вячеслав Фетисов, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, кардиолог Лео Бокерия, сыровар Олег Сирота и ряд других известных лиц по очереди зачитывают строки из преамбулы Конституции. Видео заканчивается словами, которые произносит голос за кадром: "...принимаем Конституцию Российской Федерации". В конце видео появляется надпись: "1 июля 2020 года принимаем Конституцию РФ вместе". Алексей Навальный назвал участников видео "командой продажных холуев" и "позором страны".

Госнаграды также подвергаются своего рода девальвации: за последние полтора года президент вручил 2755 государственных наград, но лишь 5% из них были вручены людям, совершившим подвиги. Почти 40% наград досталось бизнесменам и сотрудникам их компаний, а 16% - чиновникам, тогда как ученые, работники образования и медики получили лишь 11% орденов и медалей.

Руководители изо всех сфер явно лидируют по числу полученных орденов и медалей - в целом им досталось около 60% наград, при том что поощряют их не за конкретные достижения, а за абстрактные трудовые успехи и заслуги. Так, за полтора года президент вручил 62 награды сотрудникам "Роснефти", и 80% этих наград досталось топ-менеджерам, включая пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева. В то же время при награждении сотрудников структур Аркадия Ротенберга после строительства Крымского моста почти две трети наград ушло специалистам и рабочим. Разница объясняется политикой компаний, которые сами представляют кандидатов на награждение. Сам президент также активно награждает клубы хоккея и дзюдо, которые входят в число его увлечений, при этом о каких-либо достижениях самих клубов говорить не приходится.