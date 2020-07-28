Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в микроблоге Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.

Согласно опубликованной декларации, в прошлом году весь свой доход оппозиционер получил как индивидуальный предприниматель. В своем блоге Навальный написал, что его доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию подачи заявлений в ЕСПЧ и т. д. "Это безналичные выплаты, которые делают граждане Российской Федерации со своих счетов в российских банках", - уточнил оппозиционер.

В 2019 году доход Навального составил 5 440 000 рублей и политик выплатил 326 400 рублей в качестве налоговых отчислений.

Как отметил Навальный, одним из источников его доходов является предприниматель Борис Зимин, сын создателя мобильной сети "Билайн" и попечителя Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина.

Фонд "Династия" занимался поддержкой российских научных проектов. Он был закрыт в 2015 году после того, как организацию внесли в список "иностранных агентов", отмечает РБК.

Алексей Навальный подчеркнул, что не получал средств от ФБК, который финансировался на пожертвования. Недавно оппозиционный политик заявил о закрытии ФБК из-за многомиллионного иска от бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина".

Ранее во время дискуссии в Twitter сотрудница RT Екатерина Винокурова заявила, что живет беднее Навального. На предложение сообщить, сколько она зарабатывает, журналистка заявила, что сначала это должен сделать Алексей Навальный. Свою декларацию Винокурова не опубликовала, и размер зарплаты на RT не раскрыла. Вместо этого она сообщила, что получала на прежнем месте работы "125 тысяч в месяц черными", о чем "узнала в день увольнения".

Винокурова также предположила, что ее оппонент скрывает истинный размер доходов. "Пока все не бьется, так как Ваши расходы явно превышают доходы раза в три: квартира, дорогая машина, охрана, отпуск и т. д. Сорри, цифры не бьются", - написала журналистка провластного медиа, обращаясь к Навальному.

Алексей Навальный ранее публиковал расследования о доходах руководителя RT Маргариты Симоньян, передает радио "Свобода". Политик писал, "что сотрудники RT, получающие на канале, который никто не смотрит, огромные зарплаты, вряд ли могут жаловаться остальной России на тяжелую жизнь".

В конце декабря 2017 года после отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента России тот опубликовал сведения о своих доходах с 2011 по 2016 год, а также своей супруги Юлии Навальной. Суммарно оппозиционер заработал 41,233 млн рублей, а его супруга в 2013-2016 годах - 257 тыс. рублей.

На тот момент Алексей Навальный владел в Москве долей (1/3) в квартире общей площадью 78,5 кв. метров. Общая стоимость принадлежащих Навальному акций 35 различных компаний, в том числе "Газпрома" и "Роснефти", оценивалась примерно в 1 млн рублей, стоимость пая в ПИФе УК "Райффайзен Капитал" - в 734 тыс. рублей, сумма вкладов в российских банках - около 380 тыс. рублей.