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Норникель 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов

Норникель / ВКонтакте Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (более двух миллиардов долларов), из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда

Морспасслужба

"Норникель" разрабатывает экологические KPI для менеджмента всех уровней, влияющие на заработную плату, заявил в интервью Bloomberg председатель совета директоров "Норникеля" Гарет Пенни. Его слова также приводит "Интерфакс".

"Цель состоит в том, чтобы сотрудники понимали, что окружающая среда является основополагающей частью бизнеса и что их работа будет контролироваться с точки зрения экологии", - пояснил Гарет Пенни.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин изменил структуру управления компанией, что "должно помочь обеспечить соблюдение сотрудниками всех тех экологических практик, которые существуют в компании". Потанин также возглавил вновь созданный комитет по рискам, тем самым "взяв на себя личную ответственность", отметил глава совета директоров "Норникеля".

Совет директоров не обсуждал размер штрафа по итогам аварии на ТЭЦ Норильска, так как у менеджмента пока нет всей необходимой информации от Росприроднадзора, добавил Пенни.

"РусАл", второй после "Интерроса" акционер "Норникеля", заявлял о необходимости более радикальных изменений - смене менеджмента и переносе головного офиса компании в Норильск. Также "РусАл" заявил о необходимости созыва заседания совета директоров, на котором топ-менеджмент предложит источники покрытия убытков, которые возникнут после выплаты штрафа.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, был арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (более двух миллиардов долларов), из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.

В середине июля из-за разгерметизации трубы "Норникеля" на Таймыре в грунт вылились 44,5 тонны авиационного топлива.

24 июля в Норильске произошло подтопление шахты рудника "Маяк", принадлежащей "Норникелю". Более 100 человек, работавших на предприятии, удалось вывести на поверхность. В "Норникеле" заявили, что угрозы жизни и здоровью работников нет.