Дисциплинарная коллегия Верховного суда утвердила лишение статуса судьи участка N 181 Новокубанского района Елены Переверзевой, сообщает "Право.ru".

В мае Переверзева сама подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края начала проверку из-за видео, где она произносит тост, но заявление не приняли. Вместо этого коллегия уволила судью за "совершение дисциплинарного поступка". Переверзева обжаловала это решение.

Во время заседания дисциплинарной коллегии судья рассказала свою версию событий. По ее словам, видео было снято в ноябре 2019 года, когда Переверзева гуляла с подругой в лесу, пила сок и ела шоколадное печенье.

"Мы дружили с этой семейной парой, у нас было доверие, кроме них мы ни с кем не общались, я позволила себе доверять и снять видео на камеру. Это видео было снято в приватной обстановке, сказанное мною было шуткой, поскольку в их семье часто допускаются такие фразы. Когда мы находились наедине, она [подруга] попросила меня сказать шуточный тост от имени ее мужа, чтобы потом показать ему", - пояснила бывшая служительница Фемиды.

На опубликованном позднее видео блондинка Елена Переверзева позирует в кадре со стаканом в руке, в который налит напиток. В другой руке судья держит печенье. "За свою супер-телочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую, и закушу шоколадным членом", - произнесла она.

По словам Переверзевой, в начале апреля, во время карантина она переписывалась с подругой в Instagram и вспомнила те события: "Мы обсуждали с ней, что раньше было время, возможность выехать на природу, отдохнуть". После этого приятельница опубликовала видео с тостом в сториз соцсети Instagram.

Судья утверждает, что "предприняла все действия" для того, чтобы видео не распространилось. При этом председателю дисциплинарной коллегии Сергею Рудакову Переверзева ответила, что у нее нет аккаунта в Instagram.

По словам Елены Переверзевой, за два часа ролик успели скопировать, а через неделю он появился в аккаунте у женщины по имени Ольга Иваненко, которая пожаловалась в коллегию судей Краснодарского края.

Переверзева согласна, что произносила тост, но отмечает, что видео "смонтировано таким образом, что выставляет ее в негативном свете".

Она добавила, что понимает, насколько ей после скандала будет трудно работать судьей "по моральным соображениям". Поэтому она и попросила об уходе в отставку по собственному желанию. "Для меня важна моя профессиональная репутация; честь и достоинство как обычного человека, как женщины, как матери. Я старалась работать с высоким качеством и добросовестно исполнять свои обязанности", - заверила Елена Переверзева.

Зампред ККС Краснодарского края Леонид Блинников выступил на заседании дисциплинарной коллегии по видео-конференц-связи. "Мы на заседании ККС исходили из того, что Елена Переверзева совершила грубый дисциплинарный проступок, который формирует негативное отношение граждан и общества в целом к судебной системе", - пояснил он.