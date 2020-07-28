Pakhnyushchyy / DepositPhotos Россия рассматривает возобновление на втором этапе авиасообщения с Мальдивами и в Объединенными Арабскими Эмиратами

Pakhnyushchyy / DepositPhotos

Россия рассматривает возобновление на втором этапе авиасообщения с Мальдивами и в Объединенными Арабскими Эмиратами. Как сообщил РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян с 15 июля.

Источник ТАСС, близкий к авиавластям, заявил, что на следующем этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить рейсы в Южную Корею и на Мальдивы, также в России обсуждают перспективы возобновления полетов в Венгрию. В середине июля сообщалось, что Венгрия первой из стран Евросоюза готова разрешить россиянам въезд в страну при наличии документов, подтверждающих отсутствие коронавируса. Однако в посольстве страны опровергли эту информацию, заявив, что соответствующее сообщение посольства в Facebook было неправильно интерпретировано.

На первом этапе возобновления авиасообщения власти открыли границу с Турцией, Великобританией и Танзанией. Еще ранее Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты заявили, что готовы принять туристов "на необременительных условиях", однако при въезде в большую часть стран им потребуется предоставить справки об отсутствии коронавируса, а при пересечении границы они будут подвергаться термометрии. В некоторых государствах, включая те же ОАЭ, обязательным требованием является скачивание приложения, которое будет отслеживать местонахождение туриста.