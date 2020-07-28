"Левада-центр": 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровске

О протестах в Хабаровском крае знают 83% россиян, показал опрос "Левада-центра". 26% респондентов внимательно следят за стихийными митингами и шествиями в этом регионе, 57% слышали о них.

При этом 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит в Хабаровском крае на акции протеста, 26% - нейтрально, 17% - отрицательно. 29% готовы принять участие в протестах в своем регионе лично.

30% допускают вероятность митингов в своем городе в связи с падением уровня жизни и нарушением гражданских прав. 63% считают, что такие протестные события маловероятны.

Опрос проводился 24-25 июля, в нем приняли участие свыше 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Масштабные стихийные митинги и шествия проходят в Хабаровске ежедневно, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой "в связи с утратой доверия", назначив временно исполняющим обязанности главы региона его однопартийца, члена ЛДПР Михаила Дегтярева. Однако хабаровчанам это также не понравилось. Градус недовольства вырос после того, как Дегтярев заявил, что к организации митингов причастны некие иностранные граждане, которые "раскачивают" ситуацию в регионе, пишет Znak.com.

Федеральные телеканалы избегают темы протестов в Хабаровском крае, предпочитая вместо этого показывать протестующих в США. Тем временем хабаровчане начали требовать не только возвращения Фургала в регион и честного суда над ним. Местные жители скандируют: "Путина в отставку!"

Власти, со своей стороны, усиливают давление на протестующих, переходя от угроз к арестам. Во вторник суд в Хабаровске заключил под стражу на 8 суток водителя "фургаломобиля" Ростислава Буряка, который участвовал в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора. Буряк стал первым арестованным за три недели протестов в Хабаровске.

Из-за его ареста колонна протестующих, которые выходят на улицы уже 18-й день подряд, изменила маршрут и устроила акцию непосредственно у здания суда. Люди скандировали: "Свободу", "Отпускай", "Позор", "Судья, выходи".

К протестующим вышел начальник полиции Хабаровска Денис Козлов. Он назвал собрание незаконным митингом и призвал собравшихся разойтись, пригрозив административной ответственностью. После этого протестующие начали выкрикивать лозунги против суда и полиции. Во время предыдущих митингов в ходу был лозунг "Спасибо полиции" - так участники благодарили стражей порядка за обеспечение безопасности и невмешательство в мирный протест.

"Фургаломобиль" представляет собой синий микроавтобус, обклеенный фотографиями бывшего губернатора Хабаровского края и надписями "Я/Мы Фургал". На одной стороне фургона неоновой краской написано "Услышьте нас". Автомобиль, ставший одним из символов протестов, сопровождал шествия последних двух недель в Хабаровске.