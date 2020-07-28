Мировой суд в Москве во вторник оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 100 тысяч рублей за злостное неисполнение решения суда об удалении с YouTube-канала Алексея Навального фильма-расследования ФБК "Он вам не Димон" о бывшем премьер-министре России Дмитрии Медведеве .

Прокуратура также просила суд запретить Жданову в течение трех лет занимать руководящие должности в некоммерческих, коммерческих организациях и политических партиях, однако суд эти требования отклонил, пишет "Новая газета".

Уголовное дело в отношении Жданова возбудили прошлым летом . Тогда основатель фонда Алексей Навальный объяснял, что ни Жданов, ни ФБК не могут удалить фильм по требованию суда, так как он размещен на личном канале политика. "Я туда что хочу загружаю, что хочу - удаляю", - заявлял онИван Жданов расценивает решение суда как политическое. "Нет никаких сомнений, что за этим приговором стоят сам Медведев, Усманов, - полагает директор ФБК. - И они хотели, чтобы было какое-то наказание, потому что Навального им трогать явно не разрешили.

Накануне директора ФБК уже оштрафовали на те же 100 тыс. рублей за отсутствие маркировки "иноагент" на канале "Навальный LIVE", который юридически с фондом никак не связан. В начале июля он получил такой же штраф из-за инстаграма ФБК.

Фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон" был размещен на YouTube в марте 2017 года. С тех пор он набрал более 35 млн просмотров. Там, в частности, утверждалось, что Алишер Усманов дал Дмитрию Медведеву взятку, подарив ему через подставные фонды усадьбу стоимостью 5 млрд рублей.