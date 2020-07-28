Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе очередного стрима в Instagram сообщил, что сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько ножей и топор у участников акции 25 июля в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала.

"Я прошу всех беречь друг друга. У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию? Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга", - сказал Дегтярев, также призвав жителей Хабаровского края соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

"Я с уважением отношусь к тем людям, которые выходят на акции в поддержку Сергея Ивановича Фургала. Это абсолютно нормально - иметь свое мнение, защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая ему помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я как врио губернатора - продолжать те хорошие дела, которые он наметил, чем я и занимаюсь", - добавил Дегтярев.

Массовые акции в поддержку Сергея Фургала начались после задержания и ареста экс-губернатора, который, по данным следствия, причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Акция протеста 25 июля, о которой говорил Дегтярев, по оценкам очевидцев, стала самой массовой за три недели, собрав несколько десятков тысяч человек.

Роспотребнадзор связал увеличение активности населения с тем, что в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса. В ведомстве заявили, что люди не соблюдают масочный режим и игнорируют запрет на собрания. В Хабаровском крае, по данным на 28 июля, выявлено 7192 случая заражения коронавирусом. За время пандемии 4361 человек выздоровели, 55 пациентов умерли.

Ранее Дегтярев заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются иностранцами. По словам врио, поначалу акции протеста возникли из-за "абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора", но в дальнейшем в Хабаровск "слетелись граждане в том числе иностранных государств", которые якобы пытаются "раскачать" ситуацию в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии "поправил" Дегтярева, заявив, что об участии иностранцев речь не идет, однако акции протеста в Хабаровске "являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели".