ВСЕ ФОТО YouTube в ночь на 28 июля заблокировал без возможности восстановления аккаунт телеканала "Царьград"

alexeynovikov / DepositPhotos На телеканале блокировку назвали "абсолютной неожиданностью", заявив, что редакция не получала "никаких предупреждений, уведомлений и страйков"

Телеканал ЦАРЬГРАД / vk.com "Царьград" намерен подать в суд

tsargrad.tv / wikipedia.org

YouTube в ночь на 28 июля заблокировал без возможности восстановления аккаунт телеканала "Царьград", основателем которого является "православный бизнесмен" Константин Малофеев. "Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство", - говорится в уведомлении, скриншот которого "Царьград" опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

На телеканале блокировку назвали "абсолютной неожиданностью", заявив, что редакция не получала "никаких предупреждений, уведомлений и страйков". Также заблокирован Google-аккаунт и YouTube-канал общества русского исторического просвещения "Двуглавый орел", председателем которого является Малофеев.

"Царьград" намерен подать в суд. По словам главного редактора телеканала Дарьи Токаревой, администрация YouTube до сих пор не объяснила причины блокировки, говорится на сайте канала. "С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде", - заявила Токарева.

В пресс-службе Google агентству "Москва" сообщили, что YouTube-аккаунт "Царьград" был заблокирован на законных основаниях. "Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - объяснили в компании.

Руководитель религиозной редакции "Царьграда" Михаил Тюренков назвал блокировку аккаунтов телеканала "вероломным нападением заокеанской компании", отметив, что это произошло в День крещения Руси, а также провел параллели с нападением нацистской Германии на СССР. По его словам, "в такую же летнюю ночь 79 лет назад также без объявления войны Запад в виде нацистской Германии напал на нашу страну".

"И как и наши предки в 1941-м, мы абсолютно убеждены, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - заявил Тюренков. Он добавил, что политика канала "всегда заключалась в отстаивании правды, какой бы неудобной она ни была для представителей западных "элит" и прочих агрессивных меньшинств, навязывающих свою волю и видение мира консервативному верующему большинству".

12 июля Мировой судья Тверского района Москвы оштрафовал Дарью Токареву на 120 тысяч рублей за две фейковые новости о коронавирусе на сайте "Царьграда" (ч. 9 статьи 13.15 КоАП). Статьи были опубликованы 25 и 26 марта, а затем удалены. Протоколы в суд направил Роскомнадзор, который указал, что сообщения содержат заведомо ложную общественно значимую информацию о COVID-19, противоречащую официальным сведениям ВОЗ, Роспотребнадзора, коммуникационного центра правительства РФ и других официальных ведомств.

В решении суда указано, что информация из статей "Царьграда" создавала "угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности". Суд пришел к выводу, что Токарева допустила публикацию не соответствующей действительности информации о коронавирусе, в том числе о механизмах его распространения и вакцинации.

Токарева и ее представитель возражали против привлечения к административной ответственности, заявляя, что приведенная в публикации позиция эксперта является прямой речью и оценочным суждением и мнением.

"Поскольку о новой коронавирусной инфекции мало что было известно, соответственно, высказывать свои предположения возможно и не запрещено. Проверить достоверность полученной информации не представлялось возможным. При публикации статьи не преследовалось цели каким-либо образом навредить действующей власти", - цитирует РИА "Новости" версию защиты. Тем не менее суд назначил за каждую из двух публикаций штраф в размере 60 тысяч рублей - это нижний порог, предусмотренный статьей о фейках для должностных лиц.