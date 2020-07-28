Мещанский районный суд Москвы назначил лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову 10 суток административного ареста за организацию акции в столице 25 июля

Левый фронт / ВКонтакте В субботу около памятника Юрию Долгорукому задержали не менее 26 человек. Сообщалось, что полицейские "хватали всех без разбора", а у ОВД "Арбат" задержанные провели 2,5 часа в душном автозаке без воды и возможности сходить в туалет

Левый фронт / YouTube

Мещанский районный суд Москвы назначил лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову 10 суток административного ареста за организацию акции в столице 25 июля, сообщил ОВД-Инфо адвокат Василий Кушнир.

Удальцова признали виновным по статье об организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за постов во "ВКонтакте", где он приглашал читателей 25 июля подать заявления в Генпрокуратуру с требованием проверить ограничения на проведение митингов и пересмотреть дела политзаключенных.

В субботу около памятника Юрию Долгорукому задержали не менее 26 человек. Сообщалось, что полицейские "хватали всех без разбора", а у ОВД "Арбат" задержанные провели 2,5 часа в душном автозаке без воды и возможности сходить в туалет.

Как отмечает Telegram-канал "Левого фронта", сам Удальцов на подаче заявлений не присутствовал, так как в тот день был вызван в полицию для "профилактической беседы". Тем не менее 27 июля Удальцова задержали на выходе из дома, оформили на него протокол и оставили на ночь до суда.

Адвокат обратил внимание суда, что у события 25 июля не было формальных признаков митинга. Протокол, который составили полицейские, противоречит их рапортам: один из полицейских писал, что индивидуальная подача заявлений не является массовым мероприятием. Сам Удальцов предположил, что его арестовали, чтобы оставить в силе административный надзор, и просил судью избрать наказание, не связанное с арестом, так как в таком случае он не сможет работать и помогать пожилой матери, которая нуждается в уходе.

"Удальцов заявил, что считает свой арест террором и запугиванием в связи с его поддержкой жителей Хабаровского края, поэтому он в знак протеста объявил голодовку. Также Удальцов подаст апелляционную жалобу на решение судьи Мещанского суда города Москвы", - сообщается в Telegram-канале оппозиционера.