Архимандрит Филипп

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РПЦ может отказаться от благословения оружия, при этом сохранив практику благословения человека на исполнение воинского долга, сообщил член Межсоборного присутствия, представитель РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп, передает РИА "Новости". При этом в РПЦ отказались от комментариев.

"Церковное понимание" воинского долга не меняется, но при этом акцент делается на самом воине, а не на оружии, пояснил Филипп.

Соответствующий документ, по словам архимандрита, уже принял пленум Межсоборного присутствия. Далее его будет рассматривать Архиерейский собор, который может отклонить документ, отправить на доработку или принять. Ближайший собор намечен на ноябрь.

"В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку - воину на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", - пояснил высокопоставленный священнослужитель.

Архимандрит Филипп также обратил внимание на то, что во всем мире происходит "бурное развитие" средств убийства, которые часто имеют высокую поражающую способность.

"Одно дело - благословить, как это делалось в прошлом, меч или кортик, а другое дело - ядерное, химическое или бактериологическое оружие, которые могут вообще положить конец жизни на Земле. Неужели Церковь, например, должна благословлять смертоносные бактерии? Многие православные христиане понимают, что в условиях гонки вооружений надо оставить только практику благословения воинов", - добавил он.