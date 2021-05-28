Фракция КПРФ в Госдуме обратится в Конституционный суд по поводу закона о запрете участия в выборах причастным к экстремистской деятельности

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме намерены обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции окончательно принятый закон, запрещающий участие в выборах всем причастным к работе экстремистских организаций. Об этом "Открытым медиа" рассказал первый зампред комитета по госстроительству, глава юридической службы КПРФ Юрий Синельщиков.

Для обращения в КС инициаторам необходимо собрать подписи 90 депутатов. Против законопроекта последовательно голосовала только фракция КПРФ, тогда как ЛДПР и "Справедливая Россия" не участвовали в голосовании, но публично критиковали законопроект. В ЛДПР свой отказ от поддержки закона объясняли противоречием этой инициативы программным установкам партии, выступающей за расширение избирательных возможностей граждан. В "Справедливой России" настаивали на неконституционности поражения в правах людей за их прежние законные действия: по новому акту запретить избираться можно тем, кто работал или был учредителем экстремистской организации еще до того, как суд признал ее таковой. Таким образом, ограничения в правах имеют обратную силу, что противоречит Конституции.

"Нам до конца не ясна позиция двух других фракций, мы должны ее прояснить и потом уже составлять обращение, если они готовы будут поддержать нас", - говорит Синельщиков о перспективах сбора 90 подписей. Коммунисты не уверены, что остальная парламентская оппозиция поддержит демарш против выгодного властям закона. В "Справедливой России" пока не определились со своей позицией по поводу обращения. "Пока это не обсуждалось, если КПРФ к нам придёт, то будем принимать решение. В ходе чтений мы воздерживались от голосования по проекту", - пояснил первый замруководителя фракции Михаил Емельянов.

Изначально запрет предполагалось распространить лишь на участие в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению было предложено распространить эти ограничения на все выборные должности, унифицировав выборное законодательство.

Для руководства срок запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников - три года. Причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов судебное решение о причастности не потребуется.

Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете.

При этом закон имеет обратную силу: для руководителей/учредителей в течение трех предыдущих лет, для членов/работников/участников/иных лиц - в течение года. В то же время, по словам экспертов, отдельной процедуры признания человека причастным к экстремистской деятельности в России не существует, если речь не идет об уголовном деле, а осужденных за экстремизм и раньше не допускали к выборам.

Кроме того, лица, причастные к деятельности экстремистской организации по решению суда, не попадают в Перечень экстремистов Росфинмониторинга, поскольку для этого нужно быть фигурантом уголовного дела. Тем самым возникает новое понятие "недоэкстремистов", когда люди, сотрудничавшие с первоначально законной организацией, временно поражаются в избирательных правах, но в полной мере экстремистами не становятся.