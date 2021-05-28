Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа оштрафовал на 35 тысяч рублей жителя поселка Красное Константина Ледкова

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа

26 мая Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа оштрафовал на 35 тысяч рублей жителя поселка Красное Константина Ледкова. Его признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП). Поводом для возбуждения административного дела стали посты в соцсети с упоминанием полуострова Крым.

Как рассказал Константин Ледков "ОВД-Инфо", он разместил в социальной сети "ВКонтакте" два поста: картинку с очертанием полуострова Крыма на фоне украинского флага с надписью "Крым это Украина", а также запись с фразой "*** (блин) в оккупированный Крым приехать - это зашквар, *** (трындец)".

Публикации вызвали интерес у силовиков. Домой к Константину Ледкову пришли местный участковый уполномоченный МВД и представитель прокуратуры по делам об экстремизме. Они осмотрели комнату предполагаемого экстремиста, сфотографировали ее, компьютер и книги, а потом ушли. Во время беседы силовики заявляли, что Ледковым интересуются в ФСБ.

В дальнейшем Константин Ледков получил постановление о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 20.3.2 (призывы к нарушению территориальной целостности РФ). В суде его спрашивали, какой штраф он сможет "осилить", и в итоге оштрафовали на 35 тысяч рублей. Эта сумма ниже нижнего порога, так как вторая часть указанной статьи КоАП предусматривает наказание в виде штрафа от 70 тысяч до 100 тысяч рублей для физических лиц.

Крым вошел в состав России семь лет назад. Перед этим на Украине разразился политический кризис. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не получилось даже с применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.

Выступая в Кремле по поводу внесения в Федеральное собрание закона о включении в состав Российской Федерации республики Крым и Севастополя, Владимир Путин заявил, что "не припомнит, чтобы интервенции проходили без единого выстрела и без человеческих жертв". Однако смена власти не была бескровной, как это пытаются представить в Москве. Так, при штурме картографического центра в Симферополе был убит прапорщик Вооруженных сил Украины Сергей Кокурин. Руководил штурмом диверсионный отряд под командованием отставного полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который уже через 2 недели был переброшен в Донбасс для захвата Славянска. О своем участии в штурме Гиркин рассказывал в интервью газете "Завтра".

Среди погибших были и гражданские лица, выступившие против политики Москвы. 3 марта 2014 года, когда на полуостров уже были переброшены "зеленые человечки" (российские военные в зеленой униформе без опознавательных знаков), был похищен, а потом найден убитым 15 марта со следами жестоких пыток крымскотатарский общественный активист Решат Аметов. Он был одним из участников митинга против аннексии 26 февраля у здания парламента Крыма, выходил на одиночные пикеты. Многодетного отца Решата Аметова похитили средь бела дня в центре Симферополя. Несмотря на то, что лица, похищавшие Аметова (это боевики "самообороны"), установлены, никто к ответственности привлечен не был, сообщало радио "Свобода"*.

В референдуме по вопросу присоединения к РФ приняли участие более 80% имевших право голоса жителей Крыма. За уже состоявшееся де-факто "воссоединение" с Россией в новых политических условиях проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран.

В марте 2014 года США запретили своим гражданам и компаниям вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Евросоюз также запретил своим компаниям открывать на полуострове новый бизнес и инвестировать в его туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях, а также владение бизнесом через цепочку компаний вне зависимости от места их регистрации.

Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма решен навеки. "Вопрос закрыт навсегда; там был проведен референдум", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2016 году. С тех пор позиция российской стороны не претерпела никаких изменений.