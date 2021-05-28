Наталья Поклонская

Госдума РФ

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отказалась от участия в праймериз "Единой России"Наталья Поклонская перед выборы в Госдуму. "Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже," - говорится в видеообращении, размещенном в пятницу в ее Telegram-канале. "Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Все ваши обращения и вопросы будут рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя", - написала она.

"Для меня вы - спасательный круг в океане политики", - отметила Поклонская. По ее словам, за время пребывания в Госдуме она рассмотрела более 15 тысяч обращений и всегда старалась помочь гражданам. Поклонская добавила, что сможет надеть китель. "Пусть останется интригой какой именно", - добавила экс-прокурор.

Поклонская - депутат Госдумы с 2016 года. До этого она была прокурором Крыма и получила известность благодаря активной пророссийской позиции в период событий в 2014 году.

В 2016 году Поклонская была включена в предвыборный список ЕР на выборах в парламент по предложению председателя "Единой России" Дмитрия Медведева . Тогда она миновала этап праймериз, хотя именно по итогам предварительного голосования составлялись списки кандидатов на выборы от партии.

По итогам выборов в число избранных депутатов Поклонская не вошла, но получила мандат, от которого отказался возглавлявший региональный список ЕР глава Крыма Сергей Аксенов. Она входит во фракцию ЕР, но не является членом партии.