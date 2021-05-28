Светлана Радионова

Росприроднадзор

В России площадь объектов размещения твердых отходов достигла размеров Греции. Об этом в интервью "Известиям" рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, объекты твердых коммунальных отходов в России занимают 384 тысячи гектаров, что сравнимо с площадью Гонконга или как "полтора Люксембурга". "А если говорить про все твердые отходы - примерно территория Греции (почти 132 тыс. кв. км. - Прим. NEWSru.com). Это катастрофа", - сказала глава ведомства.

Причем за прошлый год Росприроднадзор зафиксировал увеличение твердых коммунальных отходов на 10-12 %.

Комментируя заявление вице-премьера Виктории Абрамченко о том, что 90% мусора по-прежнему оседает на полигонах и этот показатель практически не изменился с начала мусорной реформы, Радионова сказала, что это связано с нехваткой мощностей. "Мусорная реформа не достигла эффекта", - сетует чиновница.

Как отметила глава Росприроднадзора, в России нет нормальных сортировочных мощностей. "Я хорошую сортировку фактически не видела, хотя езжу по стране очень много. Как правило, она везде ручная - это самый дешевый и примитивный вид обработки, который не позволяет извлекать больше 10%, а зачастую всего 2-4% полезных фракций", - пояснила Светлана Радионова. По ее словам, в некоторых сортировочных пунктах даже магниты для подбора железа отсутствуют.

Говоря о промежуточных результатах реформы, которая идет уже три года, Светлана Радионова отметила, что для достижения каких-либо положительных результатов, по ее мнению, необходимо полностью запретить мелкий пластик. "Его невозможно собрать, никто никогда его не соберет. Вы не соберете, например, упаковку от зубочистки, много-много мелкого пластика, он останется в земле навечно", - говорит глава Росприроднадзора.

По ее словам, в мусорной реформе всем придется чем-то пожертвовать. Потребители, например, лишаются пространства на кухне, которое займут контейнеры для раздельного сбора отходов, а производители - части прибыли.

Отвечая на вопрос, какие регионы успешно занимаются раздельным сбором мусора, Радионова привела в пример Москву и Подмосковье, которые "могут себе это позволить". Вместе с тем глава ведомства отметила, что невозможно создать инфраструктуру только за счет населения, постоянно повышая тарифы.

"Сейчас у нас порядка 400 пунктов временного накопления (ПВН), где мусор пребывает до 11 месяцев, - говорит Светлана Радионова. - Это будущие свалки <...>. У нас почти 500 свалок, которые не вошли в ГРО (это официальный реестр) и в приказ N 303 (о возможности эксплуатировать свалку), но при этом они официально есть в территориальных схемах. Сейчас на каждую такую свалку я должна выписать протокол и требовать ее закрыть. Только куда мы тогда повезем мусор - вопрос".

10 мая Виктория Абрамченко заявила, что в России 90% всех отходов отправляются не на переработку, а на мусорные полигоны. По этому показателю Россия находится на уровне Бразилии и Мексики, отметила вице-премьер.

"К идеальной модели экономики замкнутого цикла мы перейдем к 2030 году. Весь объем мусора будет сортироваться, а все, что может быть полезного в нем, - перерабатываться и обретать вторую жизнь в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях. Захоронений должно быть в два раза меньше, чем сейчас", - приводит РБК слова чиновницы.

Вместе с тем Абрамченко подчеркнула, что нельзя говорить о каком-либо провале в ходе мусорной реформы, которая предполагает повсеместный раздельный сбор отходов и повышение уровня переработки. Вице-премьер отметила, что она выступает за ликвидацию мусоропроводов и запрет неперерабатываемого и трудноперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, пластиковых трубочек, которые не вписываются в концепцию переработки отходов и раздельного сбора.