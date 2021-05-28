В Москве кассир Сбербанка вызвала в отделение на улице Виноградова сотрудников Росгвардии из-за клиента, который хотел положить на свой счет 40 тысяч рублей накопленными за несколько лет десятирублевыми монетками. Об этом у себя на странице в Facebook рассказал сам клиент банка, директор онлайн-площадки "Московский киберспорт" Василий Рябов.

По словам владельца крупной партии мелочи, в банке ему сказали, что за прием монет берут комиссию, а без комиссии принимают только по 300 рублей. Поскольку клиент не отказался от первоначальных намерений, сотрудники банка, с его слов, устроили "цирк".

"Кассир сначала закрыл кассу на 20 минут, потом открыл и вызвал не мой талон, а следующий. Я спросил, почему так? Ответил, что, мол, возможно я пропустил свою очередь. Хм... Я взял еще один талон, кассир это увидел, вышел из кассы, подошел к терминалу выдачи талонов и взял сам к себе талон, зашел в кассу и вызвал сам себя!" - написал клиент.

На тот момент в отделении банка уже никого не было. Рябов зашел в кассу и поинтересовался, когда его пригласят, после чего кассир согласился принять первые 30 монеток. Спустя 20 минут деньги были внесены. Тогда Рябов попросил внести следующие 300 рублей и заодно позвать управляющего. Однако кассир сказала, что его нет и потребовала взять новый талон для следующих 300 рублей.

Василий Рябов в недоумении поинтересовался, должны ли клиенты брать несколько талонов, если им нужно "оплатить телефон, коммуналку и другие услуги". "Кассир молчал. Чтож, мне не трудно пойти к терминалу и взять 133 талона. Но вы же понимаете что это абсурдная ситуация? В кассе установлен монетоприемник с автоматическим подсчетом монет. Все мои монеты посчитать уйдет пять минут. Нет, банк считает разумным тратить время не только одного клиента, но и фактически приостанавливает работу кассы для всех остальных клиентов. И считает это нормой", - отметил Рябов.

Однако во время приема вторых 300 рублей в кассу вошли сотрудники Росгвардии, которых вызвала кассир. "Человек в форме спрашивает меня - Что вы тут делаете? Отвечаю - получаю услугу в своем банке. Они видят все своими глазами, поворачиваются к сотруднику банка (как выяснилось, заместителю управляющего) и спрашивают - причина вызова оперативной группы? Та отвечает - мужчина захватил кассу!", - рассказал Рябов.

Впрочем, Росгвардия отказалась забирать Рябова и потребовали от представителя банка написать объяснительную. После этого кассир закончила прием второй партии монеток по 300 рублей, забрала вещи и покинула кассу, оставив клиента, пояснил Рябов.

После этого он оставил жалобу, позвонив на горячую линию Сбера, и написал заявление в Центробанк, в котором указал, что Сбер не принимает монеты Банка России, которые в ходу по всей стране.

"Теперь звонят, просят прийти в отделение для урегулирования ситуации", - сообщил Рябов.

Он также обратился к другим российским банкам с предложением перевести к ним все три своих счета из Сбера, если кто-то из них "зачислит 40к рублей монетами достоинством 10 рублей беcпроцентно и без такого цирка".