Владимир Путин и Александр Лукашенко, 28 мая 2021 года

Пресс-служба президента России Владимир Путин и Александр Лукашенко, 28 мая 2021 года

Пресс-служба президента России

В Сочи начались переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает "Интерфакс".

Перед началом встречи президент России предложил белорусскому коллеге искупаться во время пребывания в Сочи. "Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится теплее и теплее", - отметил Путин, предположив, что это также может способствовать достижению результатов встречи. Лукашенко принял предложение российского президента, ответив: "С удовольствием".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "извне" делаются попытки раскачать ситуацию в Белоруссии до состояния августа 2020 года. "Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы", - заявил он.

Путин отметил, что о нынешней встрече они договаривались еще до очередного витка. "Всплеска эмоций", подсказал ему Лукашенко. Президенты констатировали, что им есть что обсудить и без этих событий.

Белорусский президент заявил, что привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным документы, которые прояснят ситуацию в связи с посадкой самолета Ryanair. "Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается. Ну, всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы, покажу вам. Чтобы вы понимали, что происходит (...) Чтобы вы понимали, что это за люди", - сказал Лукашенко в начале переговоров с Путиным в пятницу.

В связи с темой посадки самолета Ryanair он затронул ситуацию вокруг компании "Белавиа".

"Вот этот случай с самолетом: "Белавиа" не имеет никакого отношения. (...) "Белавиа при чем? Замочили на всю катушку! (...) За что наказали трудовой коллектив "Белавиа"?... Вот их лицо", - сказал Лукашенко. Он добавил, что после ознакомления с привезенными документами станет понятно, "что там происходит и происходило".

Лукашенко вспомнил о периоде в 2020 году, когда из-за коронавируса страны эвакуировали своих граждан с зарубежных курортов.

"Тогда все закрылось. Один аэропорт в Минске работал, вывозили своих людей. Они все закрыли и попросили "Белавиа"... И наша компания вывезла, наверное, тысячи-тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев", - сказал он. - Вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали, либо мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года - начале этого благодарны нам, коллективу "Белавиа" за вывезенных людей, спасенных".

"Это случай с самолетом, к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения... Упрекают военных, что мы там его посадили. Замочили на всю катушку. Если бы не вы в этот период ... Я смотрю, Москва отказывает, летите вокруг Беларуси, не принимает самолеты - сразу почувствовали. За что наказали трудовой коллектив? За то, что они в ковид их вывозили тысячами. Вот их лицо", - считает белорусский президент.

В свою очередь Путин напомнил о посадке самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году: "Президента вывели из самолета и ничего: тишина".

Лукашенко вспомнил и другой случай. "А из России, в Турции, помните? В Сирию летел самолет: якобы оружие. Посадили, досмотрели. Никто не кричал. Ну, досмотрели и досмотрели. Ваше суверенное право", - сказал Лукашенко.

Перед вылетом из Минска президент Белоруссии заявил, что на переговорах в Сочи в пятницу рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении полноценного авиасообщения между двумя странами. "Если у нас более-менее нормально (с ситуацией с коронавирусом), если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать - от этого ничего не изменится", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ.

Как сообщалось, выступая 26 мая в парламенте, Лукашенко обозначил переговорную повестку - в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на повестке дня переговоров актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил обсуждения ситуации с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Песков подчеркнул, что де-юре Россия может обратиться к Минску с предложением передать ее российской стороне.