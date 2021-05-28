Правоохранительные органы Саратовской области задержали восьмерых подростков по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. Детали задержания не уточняются.

При этом в издании Baza появилась информация о задержании подростков, состоявших в сообществе "Правая Гвардия", или "Объединение Славян Саратовской области". По его данным, 27 мая более 100 силовиков провели 14 обысков у подростков и нашли у них пневматическое оружие, ножи, биты и "нацистские символы".

"По мнению следствия, в декабре 2020 года саратовские школьники ультраправых взглядов создали сообщество и искали себе единомышленников по всей области, чтобы потом совершать преступления против представителей ЛГБТ, лиц нерусской национальности и даже атеистов", - говорится в сообщении Baza. Четверых подростков подозревают в создании экстремистского сообщества, еще десятерых - в участии в нем.